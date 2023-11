Así es el ambicioso tren de alta velocidad que conectará a Bogotá con Medellín

Pasar de las nueve horas que tarda un conductor entre Bogotá y Medellín a menos de tres horas, podría ser una realidad con el proyecto del tren de alta velocidad que plantean desde Antioquia.



El proyecto tren de alta velocidad Medellín-Bogotá fue uno de los destacados del Plan Maestro de Transporte y Logística (PMLTA) presentado recientemente por la Gobernación de Antioquia y que podría hacerse realidad en 2050.

El proyecto se encuentra en fase de estudios de prefactibilidad y consultoría, los cuales tuvieron un valor equivalente a 835.000 euros, unos 3.500 millones de pesos.



En 15 meses se espera tener los resultados de esta fase para así tener información más detallada y aterrizada sobre el proyecto y los pasos a seguir.



(Puede leer: En pleno partido cayó 'Messi Júnior', el hombre que estaría tras masacre en Antioquia)



Según la Promotora Ferrocarril de Antioquia, se trata de la construcción de un corredor férreo aproximadamente entre 360 y 600 km de longitud, de acuerdo con la alternativa elegida.



Serían cuatro las rutas alternativas para definir una definitiva: Medellín - La Dorada - Bogotá; Medellín - Bucaramanga - Tunja - Bogotá; Medellín, La Dorada - Girardot - Bogotá y Medellín, Quindío - Ibagué - Bogotá.



Sin embargo, serán los estudios de factibilidad los que determinen la mejor ruta, así como los costos estimados del proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

Propuesta de tren de alta velocidad entre Medellín y Bogotá Foto: Ferrocarril de Antioquia

Diego David Ochoa, coordinador de Planeación de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, explicó que posterior a esta etapa actual, lo que sigue es definir las características técnicas del sistema.



“De forma preliminar se estima que tendría una velocidad comercial de entre 200 y 250 km/h, una pendiente promedio de 1,5 % y un tiempo de viaje de 2,5 horas entre las dos más importantes ciudades de Colombia”, explicó Ochoa.



La distancia aproximada entre Medellín y Bogotá es de 450 kilómetros, distancia que, por carretera, implica más de 8 horas de recorrido y mediante una conexión aérea unas 3 horas si se consideran los desplazamientos y tiempos de espera en los aeropuertos.



(Le puede interesar: En el área metropolitana de Medellín han capturado 310 personas por homicidio en 2023)



La distancia aproximada entre Medellín y Bogotá es de 450 kilómetros, distancia que, por carretera, implica más de 8 horas de recorrido y mediante una conexión aérea unas 3 horas si se consideran los desplazamientos y tiempos de espera en los aeropuertos.



De acuerdo con las proyecciones de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, entre 2041 y 2051 se desarrollaría a cabo esta obra.



“Se trata de un proyecto que, no solo beneficiaría a Antioquia sino también a otras regiones y ciudades intermedias que se encuentran en el camino entre Medellín y Bogotá, lo que fortalecería la integración nacional. La mejora en la conectividad a través del tren generaría mayor oferta turística, brindaría una solución a viajeros de negocios a la región, lo que beneficiaría a la industria del turismo y la economía en diversas áreas”, dijo el gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, Gustavo Ruiz Agudelo.

De forma preliminar se estima que tendría una velocidad comercial de entre 200 y 250 km/h, una pendiente promedio de 1,5 % y un tiempo de viaje de 2,5 horas FACEBOOK

TWITTER

Un proyecto necesario, pero que no será inmediato

Por su parte, Andrés Emiro Diez, docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de la junta directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), opinó que es positivo que desde ya se comiencen a concretar este tipo de iniciativas.



El experto indicó que, sin conocer los términos de contratación o alcance de estos estudios de prefactibilidad es complejo saber los alcances y datos que arrojará.



Sin embargo, indicó que espera que estos den claridad sobre los trazados alternativa que se puedan evaluar en un estudio detallado.



“Esos trazados alternativa darán mayor claridad sobre unas obras globales, cuántos túneles, cuántos viaductos, así como un presupuesto global que daría el nivel de posibilidad de que el proyecto pase a una etapa de factibilidad”, contó el docente



(Le recomendamos leer: Así es la nueva tarjeta Cívica de Karol G con la que el Metro de Medellín sorprendió)



Sobre los retos en la topografía para unir ambas ciudades, Diez expresó que, si bien este tren pasaría por zonas que son susceptibles a ser protegidas por su importancia en los ecosistemas, los túneles se vuelven una opción viable para sortear estas zonas.

Facebook Twitter Linkedin

Propuesta de tren de alta velocidad entre Medellín y Bogotá Foto: Ferrocarril de Antioquia

“Es cierto que un túnel incrementa el costo del proyecto, pero es una solución no solo en infraestructura, sino también medioambiental. Y Antioquia ya tiene mucha experiencia en este campo por lo que hay que quitarle el miedo a estos proyectos”, afirmó el profesor Diez.



Aclaró, sin embargo, que aún hace falta mucho tiempo para ir pensando en este tipo de detalles y que, por ahora, lo rescatable es que ya se comenzó a hacer el trabajo previo y necesario para tenerlo concretado en varios años.



“Es difícil pensar que se pueda tener rápido, pero se debe hacer todo lo posible para encarrilar ese proyecto, porque las distancias que hay entre Bogotá y Medellín no son mayores a las que hay en algunas ciudades de España y Francia que tienen esta red. Creo que tenemos que comenzar”, expresó el docente.



Para Diez, se podría pensar en una primera línea que baje al Magdalena y que la gran estación esté en el hub aeroportuario de Rionegro aprovechando los desarrollos que allí habrá y que sirva de punta de lanza para la conexión con la capital del país.



(Lo invitamos a leer: Algunos comerciantes de Medellín decidieron no aceptar Nequi como forma de pago)



“No lo veo descabellado, veo muy loable que se comiencen a buscar los trazados para este proyecto”, puntualizó el experto.



Lo mismo opinó el gerente de la promotora del Ferrocarril, quien manifestó que “el Plan Maestro de Transporte y Logística de Antioquia es la hoja de ruta que le dejaremos al departamento para que cada administración de aquí al 2050 sepa que es lo que tiene que intervenir en transporte, infraestructura y logística para Antioquia”.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor EL TIEMPO Medellín​