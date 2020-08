Así es como las universidades paisas arrancaron un nuevo semestre

La mayoría de las universidades de Medellín ya arrancaron clases en segundo semestre académico y no solo serán virtuales, pues ya se permite la visita a los campus, aunque con restricciones.



Los estudiantes han sido los beneficiados. Laura Clavijo, por ejemplo, cursa la carrera de ingeniería mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana y avanza en su sexto semestre en casa y en los laboratorios del campus en Laureles.



(Le puede interesar: Por fricciones con Quintero, renuncia Junta Directiva de Ruta N)

“El martes estuve en el taller de la clase que se llama procesos de manufactura y es una materia que claramente requiere que uno esté tocando muchos materiales y herramientas pero lo que la universidad está haciendo es que la clase sea mucho más personal, somos entre uno y tres estudiantes con el docente que se enfoca mucho más en los conocimientos de cada uno”, comenta la estudiante, quien se siente satisfecha con la modalidad de estudio en alternancia, aunque también confiesa sentirse ‘rara’ porque entrar al laboratorio implica ponerse una indumentaria de protección que en sus palabra la hacen ver como una “astronauta”.



En esa universidad, según Álvaro Gómez Hernández, su vicerrector académico, las clases avanzan de manera satisfactoria desde el pasado 6 de julio, aunque inicialmente fueron totalmente virtuales.



“A partir del 10 de agosto arrancamos en una modalidad de virtualidad y presencialidad en alternancia con todo lo que tiene que ver con laboratorios, clases prácticas y talleres. Tenemos previsto 120 grupos, a los que asisten 740 estudiantes y más o menos 70 docentes para los programas en el área de diseños, comunicación social, las ingenierías y ciencias de la salud”, detalla Gómez.



(También puede leer: En Medellín buscan 8 mil estudiantes que no volvieron a clases)

En la Universidad CES se implementa el 'pico y facultad' para que no haya aglomeraciones en su campus en El Poblado. Foto: Cortesía Universidad CES

De otro lado, en la Universidad CES, en donde se matricularon 5.581 estudiantes de pregrado y posgrado para el segundo semestre de 2020, también hay alternancia bajo el modelo que denominaron como ‘pico y facultad’.



“Son 1.600 estudiantes que vamos a poder recibir en una misma franja horaria. Todas las medidas de bioseguridad estarán implementadas para que haya prácticas de laboratorio, haya simulación y clases presenciales y virtuales”, explica Jaime Arango director administrativo y financiero del CES.



Hay otras universidades con mayor prevención hacia la presencialidad como ocurre con la Nacional sede Medellín que arrancó clases el pasado 3 de agosto.



Esta institución informó a este diario que se optó por las clases virtuales de manera total pero que, excepcionalmente, con la aprobación de los Consejos de Sede en cada ciudad, “se podrán programar actividades prácticas y otras actividades presenciales, bajo medidas sanitarias debidamente establecidas y teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Educación”.



(Lea: ¿Qué pasará en Hidroituango tras renuncia de la junta directiva?)

Las ‘U’ del municipio

La institución universitaria Pascual Bravo también maneja cierta prudencia con la presencialidad, como lo informó el vicerrector de Docencia, Juan Guillermo Rivera: “esta se acoge a los protocolos de bioseguridad y, dependiendo de cómo evolucione la emergencia sanitaria, tendrá un mayor o menor grado. Se estima iniciar la presencialidad entre septiembre y octubre”.



En esa institución, adscrita al municipio de Medellín, se está trabajando de manera conjunta con Sapiencia para la adquisición de 3.000 equipos de cómputo y conectividad a internet para ser entregados a los estudiantes que, previa caracterización, fueron identificados con este tipo de necesidades.



Entretanto, 5.680 estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia reciben sus asignaturas teórico-prácticas con alternancia: unos estudiantes asisten a clase presencial unos días y los demás lo hacen desde casa, y luego intercambian.



El ITM también tiene la misma modalidad. Allí hay 21.160 estudiantes matriculados en sus 49 programas, 33 de estos de pregrado. La alternancia aplica en los casos en que el estudiante deba asistir algunos días a la sede para recibir clases prácticas o laboratorios.



(Le puede interesar: En 117 municipios de Antioquia dan clases por radio)

Así son los protocolos antes de entrar a un salón o a un laboratorio en el ITM. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En otras instituciones

Por su parte, en la Universidad de Medellín se adelantan clases remotas con asistencia tecnológica para laboratorios bajo los mecanismos de bioseguridad establecidos por las normativas regionales y nacionales.



"Las clases presenciales en campus estarán potencializadas por una importante inversión en infraestructura, dotación y adecuación en tecnología de punta y material didáctico que moderniza las aulas de una manera significativa durante el presente semestre, esta proyección tiene por fecha límite diciembre del presente año", informó esta institución que también arrancó clases el pasado 3 de agosto.



En la Universidad EIA, por ahora las clases se adelantan exclusivamente desde la virtualidad, por lo menos para los programas de ingeniería, que son la mayoría.

Según Adriana Granda Atehortúa, directora académica de esa institución, la presencialidad en su campus arrancará el 31 de agosto, pero si las circunstancias de salubridad lo permiten.



“Un grupo de estudiantes estará en los salones de clases mientras sus compañeros están de manera remota; a la semana siguiente se cambia. El estudiante que desee realizar todo su semestre de manera presencial, lo podrá hacer, siempre y cuando estemos cumpliendo con el aforo permitido”, precisa la funcionaria, quien agregó que por ahora solo van al campus los estudiantes de medicina.



(Lea también: Así serán las dos nuevas ciudadelas universitarias que tendrá Medellín)

El campus del Pascual Bravo permanece casi vacío debido a que las clases, por ahora, son totalmente virtuales. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

De otro lado, el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, anunció que para lo que resta de 2020 las actividades académicas continuarán, en su mayoría, de manera remota.



“Vamos a velar para que esas garantías que les entregamos a los estudiantes (en mayo pasado) se cumplan, que esa flexibilidad siga estando vigente para el próximo semestre, que los estudiantes que no puedan avanzar por cualquier circunstancia, puedan, cuando esto se normalice, retomar sus estudios allí dónde venían”, agregó Arboleda Céspedes.



Añadió que aún no se sabe la fecha ni la manera en que se hará el examen de admisión para el semestre 2020-2.



En la Universidad Eafit, en donde se arrancó con clases el pasado 27 de julio, anunció ayer miércoles que ya ha definido un retorno gradual para ciertos cursos clasificados como de alto contenido práctico, los cuales tendrán autorización de ingreso al campus a partir del 24 de agosto.



“La Universidad ha expresado la no obligatoriedad de asistencia al campus, para quienes no quieran o no puedan acercarse en este semestre, por diversas razones. En este sentido, se han dotado más de cien espacios de aprendizaje con las tecnologías necesarias para que, de forma remota, tanto los estudiantes como los profesores puedan participar de las sesiones y lograr los objetivos de aprendizaje”, explicó Juan Luis Mejía, rector de esta institución.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

​EL TIEMPO

EN Twitter: @davidcalle1