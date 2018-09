¿Qué tanto le han cambiado las obras la cara al centro de Medellín?

Desde el 2016, Medellín se puso manos a la obra para renovar el Centro, por dentro y por fuera. Para lograrlo, destinó 410.000 millones de pesos: 270.000 en infraestructura física, es decir la fachada; y 140.000 en las obras de Centro Parrilla, que son redes de acueducto y alcantarillado.

La meta, al terminar este cuatrienio, es que este sector, por el que transitan diariamente cerca de un millón de personas, tenga 350.000 metros cuadrados de espacio público que incluyen 40 parques y 13 corredores.



Si bien la tierra, el concreto, el polvo y el ruido predominan en algunas zonas, en otras, la transformación es más visible. Es el caso de Paseo Bolívar, el Corredor Verde de la avenida Oriental y los separadores ajardinados.



Pero ¿qué tanto han servido estas obras para cambiar las dinámicas del Centro? Espacio que tiene los primeros lugares en hurtos y homicidios.



Jorge Mario Puerta, director de Corpocentro, reconoció el cambio visual que ya se ve en el sector. Pero, indicó que hay aspectos sociales a los que se debe poner atención.

“Las obras están quedando espectaculares. Es muy bueno para los habitantes y las entidades del Centro la inversión que se está haciendo, pues empieza a mostrar resultados en mejoramiento de fachadas y de espacio público. Pero esta financiación tiene que estar acompañada de inversión privada, que hoy la vemos muy lenta”, opinó Puerta.

La preocupación que tiene la corporación está en la sostenibilidad de estas obras a futuro, especialmente con los espacios recuperados de ventas informales, para lograr que no se vuelvan a invadir.



“En lo social, no vemos que haya un plan de formalización de ventas informales, para que estas personas tengan posibilidades, a través de la Alcaldía, en proyectos asociativos, emprendimientos, de conseguir empleo. Sino que cada vez vemos más y más informalidad en la calle”, expresó.



Por ejemplo, señaló que aunque no han terminado las obras del paseo Bolívar, en el tramo entre San Antonio y Colombia, allí hay cerca de 15 ventas informales.

Por su parte, Nataly Vélez,concejal que lidera la comisión accidental que le hace seguimiento al paseo La Playa, reconoció que las obras sí han cambiado la cara del Centro, pero no sus dinámicas.



“Paseo Bolívar, a mi parecer, quedó muy bien y hemos visto que los ciudadanos se sienten identificados con este espacio y se van apropiando cada vez más de él. Esto es importante porque es quitarle territorio a la criminalidad. Hasta el momento no he notado el cambio con las obras en cuanto a flagelos como explotación sexual y consumo de sustancias sicoactivas. Creo que hace falta más presencia institucional con programas sociales en conjunto con Secretaría de Seguridad”, manifestó la concejal.



Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el Centro es la zona con más homicidios en lo que va del año, con 84 casos, 23 más que San Javier, que ocupa el segundo lugar. En tema de robos, de cada 10 hurtos denunciados, en promedio 3,5 casos ocurren en esta zona de la ciudad.

Las obras en el paseo Junín empezaron el pasado 27 de julio. Foto: Jaiver Nieto/ETCE

Para Vélez, una vez desarrolladas las obras, el reto es que estas no se vuelvan solo un tema de cemento, “sino que vengan acompañadas de programas sociales, culturales y más apropiación institucional”.



Entre tanto, Pilar Velilla, gerente del Centro, manifestó que las dinámicas en el Centro sí han cambiado gracias a las obras que se están llevando a cabo. Para ella, los proyectos planteados en el Plan Integral del Centro (PIC) forman parte de una estrategia de evolución de esta zona de la ciudad.



“La estética tiene implícita una pedagogía transformadora. Está comprobado que las personas actuamos diferente en espacios cuidados y bellos. Somos conscientes que si bien no soluciona la totalidad de los problemas, sí traza una ruta de transformación a largo plazo, encaminada a intervenir espacios y a formar ciudadanía para resolver problemas sociales y urbanos”, opinó la gerente.



En el caso de paseo Bolívar, Velilla aseguró que los vecinos y los venteros informales cuidan y protegen los jardines, incluso los riegan diariamente.

La meta, al terminar este cuatrienio, es que este sector tenga 350.000 metros cuadrados de espacio público que incluyen 40 parques y 13 corredores. Foto: Jaiver Nieto/ETCE

“Naturalmente nos falta cultura ciudadana y tenemos aquellas personas con las que tenemos una deuda de educación, que prenden candela en una basurera o se llevan las plantas sin darse cuenta de que se están robando a sí mismos. Por otra parte, tenemos problemas con habitantes de calle en algunos lugares, pero hay que decir con mucha satisfacción que la ciudadanía está feliz con sus espacios renovados”, dijo.



El director de Corpocentro concordó que el de los habitantes de calle es uno de los asuntos urgentes para atender.



“El sector más deprimido y el de menos inversión pública y privada en los últimos años es el barrio Estación Villa. Ese es el sector de las ollas de vicio y ahí es donde hay que intervenir urgentemente tanto en lo social como en lo físico”, aseguró el funcionario.



Tanto Puerta como la concejal Vélez le pidieron a la Alcaldía agilizar el desarrollo de las obras, para que a futuro no le salga cara la nueva cara del Centro.

Avance de la renovación, en cifras

Acorde a la alcaldía de Medellín, de los 270.000 millones de pesos para las obras físicas en el Centro, 60.000 millones se invirtieron en el 2017 y los 210.000 restantes, en el 2018.

Paseo Bolívar: este espacio tiene una inversión de 33.000 millones de pesos y contará con 56.000 metros cuadrados de espacio público renovado. El primer tramo ya fue entregado y se espera que para octubre próximo se entregue completo. La Playa: el proyecto tiene una inversión de 50.000 millones de pesos y está dividido en tres tramos. El primero va desde la avenida Oriental hasta el teatro Pablo Tobón Uribe. Según la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), está en ejecución y estaría para julio del 2019, según la Alcaldía. El tramo 2 presenta un avance cercano al 70 por ciento y va desde la avenida Oriental hasta Palacé. El último tramo abarca desde la calle Cundinamarca hasta la Minorista y se encuentra en etapa de diseño. Boyacá, Amador y Junín: las obras en estos tres sectores están actualmente en ejecución y tienen una duración de 10 meses. Boyacá inició trabajos el 5 de marzo, Amador el 12 de ese mes y Junín el 27 de julio. La alcaldía invirtió 24.600 millones de pesos en las tres obras. Parques del Centro: la inversión para estas obras es de 40.000 millones y comprende el mejoramiento de la zona verde Sevilla, que ya fue ejecutada; la Plazoleta del Huevo y la zona verde Las Palmas, están en inicio de obras. Corredores verdes: los 510 metros del corredor verde de la calle Argentina ya tiene 100 por ciento de avance, al igual que los 2,2 kilómetros del de la avenida Oriental. El de Juan del Corral está en un 93 por ciento de avance y la de Los Huesos, en 46. En diseño están el de Ferrocarril con San Juan, Plaza Mayor y la continuación de la Oriental.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín