Cifras de Fenalco y la ANDI revelan que la industria de la moto, que venía dando grandes saltos en cuanto a ventas, ahora se encuentra en una etapa de pique.



El acumulado de los cuatro primeros meses de este año suma que se han matriculado 229.844 motocicletas, lo que representa un decrecimiento de 18,2 % respecto al mismo periodo de 2022.

El ‘top tres’ por departamentos continúa conformado por: Cundinamarca (19.8%), Antioquia (15.8%) y Valle del Cauca (10,5%), zonas que representan el 45,3% del total con 104.173 unidades.



En el caso de Antioquia, pasó de matricular 11.027 motos en abril del 2022 a 8.113 en el mismo mes de este año, una caída del 26,4 %.



Buscando aportarle a la recuperación del sector, se realiza en Medellín la Feria de las 2 Ruedas (F2R), considerado el evento de mayor impacto comercial de la industria de la moto en América Latina.



Feria de las 2 Ruedas en Medellín

El evento, que se realiza en Plaza Mayor del 4 al 7 de mayo, tendrá esta, la edición 15 del evento, 450 expositores en la muestra comercial, la cual espera albergar a más de 80.000 visitantes de 35 países.



“La feria precisamente es ese punto que nos permite dinamizar la economía. Frente a una reacción negativa nosotros tenemos que hacer una propuesta positiva, y la feria es esa propuesta para dinamizarlo”, contó Guillermo Pajón, director de la feria.



Agregó el directivo que los visitantes podrán disfrutar de eventos empresariales, exhibición deportiva, eventos académicos, espectáculos musicales y los lanzamientos de las marcas participantes.



Feria de las 2 Ruedas en Medellín

Una de las novedades del certamen es el Salón de la Innovación, espacio en el cual 21 empresas expositoras dan a conocer los lanzamientos y novedades con las que esperan posicionarse en el mercado.



De otro lado, en el Salón Conexiones 4.0, los asistentes a la Feria pueden presenciar lanzamientos y novedades de las empresas de productos y servicios complementarios, en 23 eventos.



“Serán 2.200 marcas, entre motos, repuestos, accesorios, indumentaria, equipamiento, lujos, servicios y muchos más sectores, las que estarán presentes en los pabellones de la F2R 2023”, expresó Pajón.



Referente a las muestras comerciales, se contará con 780 motos en exhibición, 30 eventos académicos, 12 eventos deportivos, 4 noches de conciertos y shows de mercadeo.



Sobre la importancia de este evento, Pajón recordó que la primera edición, hace más de 15 años, contó con unas 4.000 personas mientras que la edición 2022 tuvo récord de asistencia con más de 82.000 personas, lo que muestra la importancia y el crecimiento del sector.



“Estamos poniendo a Medellín en el mapa y a Colombia, porque creo que esto nos va a traer cosas muy buenas a nivel de el aporte económico, el aporte social, la cantidad de empleos que estamos generando y entendiendo que hay más de 11 millones de motos rodando por el país”, destacó el líder gremial.



Agregó Pajón que el estimado en derrama económica para la ciudad y para la industria es entre 12 y 15 millones de dólares.



Aquí hay una oportunidad para el negocio muy relevante ¿por qué? Porque estamos hablando de que hay posventa, es decir, esas 11 millones de motos que están rodando van a necesitar repuestos

TWITTER

Aclaró el dirigente, sin embargo, que aunque es un año complejo para el sector, en el cual puede haber una contracción del mercado, se viene de dos años muy interesantes que brindan actualmente una oportunidad para la industria.



“Aquí hay una oportunidad para el negocio muy relevante ¿por qué? Porque estamos hablando de que hay posventa, es decir, esas 11 millones de motos que están rodando van a necesitar repuestos, mantenimiento, productos y servicios, que van a ser demandados por los usuarios”, expresó Pajón.



Una opinión similar tiene Esperanza Henao, gerente de marketing digital de Reencafé SAS, empresa que por cuarto año consecutivo asiste a la F2R.



La gerente destacó la importancia de este espacio para las empresas y para las marcas, ya que permite mostrar las novedades, los productos y los beneficios que, en el caso de la empresa, tiene que ver con las llantas, un elemento vital para la seguridad a la hora de montar en moto.



Somos optimistas en medio de la realidad macroeconómica del país y aquí estamos, metiéndole el hombro y hemos sabido sortear la situación

TWITTER

“Hay muchos expertos que saben sobre el cuidado y mantenimiento de las llantas, pero el común denominador no revisa constantemente la presión de las llantas lo que hace que el desgaste sea irregular y no dure lo que debería durar realmente”, contó Henao.



La experta destacó que dicho chequeo, que se debería hacer mínimo una vez a la semana, no solo ayuda a la vida útil del neumático, sino también la vida del conductor, ya que permite un rodamiento adecuado según la necesidad y el terreno.



Tanto Reencafé, que se dedica a la importación de llantas, como los otros expositores que están, aprovechan la vitrina de la F2R en sus dos primeros días para darse a conocer con la red de distribuidores que asiste al evento y cerrar negocios con precios especiales.



“Somos optimistas en medio de la realidad macroeconómica del país y aquí estamos, metiéndole el hombro y hemos sabido sortear la situación a pesar de la incertidumbre que hay en el mercado”, puntualizó la gerente de mercadeo digital.

Feria de las 2 Ruedas en Medellín

De otro lado, empresas como Auteco, además de lo comercial, también le apuestan a las campañas pedagógicas para generar sensibilización.



“Una de las estrategias utilizadas es un simulador que muestra cómo es conducir en estado de embriaguez, no tener en cuenta puntos ciegos, manejar con exceso de velocidad y no tener protección y empatía con el otro en la vía”, explicó Carlos Durán, Presidente de Auteco S.A.S., quien explicó que esta hace parte de una campaña preventiva de seguridad vial llamada ‘Conciencia’, la cual busca impactar a más de 8.000 colombianos.



ALEJANDRO MERCADO

