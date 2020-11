Así avanza el debate por la Fábrica de Licores de Antioquia

Luego de que la Comisión Quinta aprobara en primer debate el proyecto de ordenanza con el que se pretende reformar la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), los 26 diputados de esa corporación se alistan para la fase definitiva de esa discusión.



Aunque la votación del pasado sábado 31 de octubre cerró con un amplio margen a favor del cambio (3 votos positivos y 1 en contra), el camino para construir un consenso aún se muestra lleno de obstáculos. Dudas legales, laborales y fricciones políticas hacen parte del ambiente que marcará los días decisivos del debate.

Desde el punto de vista legal, la discusión se concentra alrededor de un choque de versiones sobre un artículo de la ley de financiamiento, que para algunos diputados permitiría mantener a la FLA como una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y pondría bajo duda la legalidad de convertirla en una empresa industrial y comercial del estado (EICE).



Rubén Darío Callejas, diputado liberal y actual presidente de la Asamblea, sostuvo que según los términos del artículo 144 de la ley 2010 de 2019, que establece que las licoreras departamentales deberían conservar la naturaleza jurídica que tuvieran para ese año, esa corporación estaría en la obligación de mantener a la FLA dentro del nivel central de la Gobernación.



(Le puede interesar: "Este es nuestro cuarto de hora para fortalecernos": gerente de la FLA)



En caso de no ser así, aseveró Callejas, los diputados que aprobaran la ordenanza podrían quedar involucrados en un prevaricato.



Por su parte, la Gobernación insistió en que esta interpretación se quedaría sin piso si se considera la disputa laboral que desde hace varios años los sindicatos de la FLA vienen sosteniendo con el Departamento y que en 2018 causó que el Consejo de Estado emitiera un fallo en donde se “exhortaba” a cambiar la naturaleza jurídica de la licorera hacia una EICE.



“Ese artículo tiene un tema de fondo y es que no soluciona el problema. Los jueces, la semana pasada, terminaron fallando en contra de la FLA para que se reconociera la condición de trabajadores oficiales de un grupo de empleados. Entonces, por más que exista esa ley, la discusión ya no es esa”, dijo Javier Ignacio Hurtado, gerente de la FLA, para quien la jurisprudencia generada por las altas cortes pesaría más que el polémico artículo.



No obstante, desde el componente laboral el debate aún está lejos de zanjarse.



Aunque la administración departamental sostiene que el principal objetivo de la reforma es solucionar los enredos laborales que aquejan a la compañía desde hace décadas, los sindicatos dicen que el actual proyecto aún no contempla garantías para ellos.



(Además: Instalaron botones de pánico en taxis de Medellín para evitar robos)



“Se está haciendo un negocio para unos pocos, pero atropellando a los trabajadores y al departamento de Antioquia”, dijo Luis Eduardo Peláez, otro de los diputados que ha formulado reparos al proyecto y que sostiene que la ausencia de un artículo en donde se exprese textualmente que no habrá recortes de personal ni de garantías laborales, dejaría un riesgo latente.



Frente a estos señalamientos, el gobierno departamental aseguró que no pretende hacer recortes de personal y que el camino para darles más garantías a los trabajadores sería el de fortalecer la posición de la FLA en el mercado, convirtiéndola en una EICE.



“Nosotros hemos garantizado que los trabajadores de la fábrica pasarán a la nueva empresa y se les respetará sus años de antigüedad y todas sus garantías. Yo me reuní con los trabajadores y les leí los artículos del proyecto de ordenanza, en donde queda establecido que se les garantizarán todas las prestaciones”, sostuvo el gerente Hurtado.



Para que la transformación de la FLA quede en firme, luego del visto bueno de la Comisión Quinta, el proyecto deberá ser sometido a votación en otros dos debates en la plenaria de la Asamblea.



(Le recomendamos: Reportan masacre en Antioquia, cuatro personas asesinadas en un billar)



Según las cuentas que todavía maneja el Departamento, el objetivo es que, de ser aprobado, la nueva estructura de la FLA comience a regir desde el 1 de enero de 2021.



Hasta el cierre de esta edición, la mesa directiva de la Asamblea aún no había programado el próximo debate en plenaria.

Los impactos fiscales

La Secretaría de Hacienda proyectó que algunas entidades departamentales sufrían golpes presupuestales luego de la salida de la FLA del nivel central de la Gobernación.



Algunas de las más afectadas serían la Secretaría Seccional de Salud, con 3.520 millones de pesos menos en su presupuesto; la Secretaría de Educación, con 1.204 millones menos; y la Secretaría de Medio Ambiente, con 3.058 millones menos.



No obstante, la Secretaría de Hacienda argumentó que el cambio bajaría en 303.404 millones de pesos los gastos de funcionamiento de la Gobernación y mejoraría entre 12 y 14 puntos el indicador de la ley 617 del 2000. Así mismo, la entidad aseguró que la transformación no pondría en riesgo la categoría especial del departamento.





JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO Medellín