La mañana del jueves 31 de marzo, un empleado del hotel Nuevo Milenio, ubicado en el centro de Medellín, encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un joven.



Se trataba de Hernán Macías López, de 28 años, quien trabajaba como vigilante y la noche anterior, al terminar su turno, se habría visto con una persona a quien recién había conocido por redes sociales, específicamente una aplicación de citas.



Su cuerpo, según las autoridades, fue hallado después de que su acompañante salió de manera sospechosa del hotel, por lo que el empleado decidió ingresar a la habitación donde había pasado la noche.



El joven, oriundo de Florencia, Caquetá, estaba en la bañera en ropa interior, amordazado y atado de manos y pies. No presentaba heridas visibles.



Este caso prendió las alarmas de las autoridades, pues este año han sido asesinados seis miembros de la comunidad LGBTIQ+ –dos casos ya fueron esclarecidos– y cuatro han sido bajo la misma modalidad: pactan un encuentro con una persona a través de las aplicaciones para citas y son encontrados sin vida, atados de manos y pies y semidesnudos. Mueren ahogados o asfixiados.

Protesta en Medellín por crímenes contra población LGBTI+. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Se trata, además de Macías, de Juan David López Alzate, de 31 años; Sahmir Javier González Sarmiento, de 28 años, y Juan Danilo Bedoya Román.



Los últimos casos, los de Bedoya y Macías, se presentaron el 15 y 31 de marzo. “No hemos determinado hasta el momento que haya un hilo conductor; sin embargo, la manera en que contactan a estas personas es la misma, por las redes sociales. Avanzamos en la investigación, tenemos datos no solo de este caso sino de los anteriores”, afirmó en su momento el brigadier general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá.



¿Quiénes están matando a los miembros de la comunidad LGBTIQ+?

Es un secreto a voces en la ciudad, así como en la comunidad LGBTIQ+. Dicen que hay un asesino en serie que está matando a homosexuales.



Sin embargo, las investigaciones aún no arrojan resultados y aún no se puede ni siquiera hablar si se trataría de la misma persona.



Para esclarecer los hechos, se creó un equipo especial que, además, busca proteger a los miembros de la comunidad. De otro lado, se pasó de una recompensa de 40 a 80 millones de pesos “para todos los casos de homicidios de esta población”, informó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Este es el mismo monto que se tiene para los casos de feminicidios.



Es claro reconocer que lo que relacionan estos homicidios tiene mucho que ver con variantes asociadas a que sean por odios y por prejuicios FACEBOOK

Sebastián Arenas Grisales, director Ejecutivo de la Alianza Social Lgbti Antioquia, aseguró que no puede afirmar que estos crímenes son de odio, pues las investigaciones apenas comienzan, pero sí señaló que “es claro reconocer que lo que relacionan estos homicidios tiene mucho que ver con variantes asociadas a que sean por odios y por prejuicios”.



Sin embargo, la Fiscalía informó que aún no se pueden descartar “otros posibles móviles”.



Arenas, además, hizo un llamado a la sociedad para que “ningún tipo de violencia se justifique en forma nuestra”.



El líder indica también que no se trata de satanizar las redes sociales como métodos para conocer gente, pero sí dijo que cuando se den esos primeros encuentros, indicar a personas cercanas dónde y con quiénes van a estar, pues es una manera de "protegernos entre todos".



"No tenemos que escandalizar las relaciones que se generan a través de las redes, pero sí es importante generar estrategias de cuidado colectivo", explicó Arenas.



En cuanto a los resultados de las investigaciones, que se están haciendo, entre otras cosas, con las cámaras de seguridad en inmediaciones al hotel, aún no se conocen, pero se espera por parte de la comunidad que pronto haya resultados, pues de tratarse de las mismas personas detrás de los cuatro crímenes, en este momento el riesgo es mayor para esta población. De hecho, una hipótesis que toma fuerza es que tras las muertes de Bedoya y Macías están las mismas personas.



