En 17 meses, 263 mujeres fueron asesinadas en Antioquia

El 29 de octubre de 2016 fue la última vez que Evelyn Yarce Molina habló con su madre. Su cuerpo fue encontrado el 9 de mayo de 2017, enterrado en una habitación de la fábrica de calzado de su expareja. El dictamen de Medicina Legal indicó que murió por ocho golpes en la cabeza.

La condena en contra del hombre por el delito de feminicidio agravado fue ratificada el pasado 9 de julio por el Tribunal Superior de Medellín y ahora está pagando 43 años y 7 meses de prisión. Los investigadores determinaron que durante la relación, el hombre golpeaba a Evelyn y lo siguió haciendo cuando ella le terminó.



Tras romper la relación, él llegó incluso a decir que la empalaría si conseguía otra pareja, le escribía insultos en las paredes de su casa y pagaba para que la siguieran y le tomaran fotografías con su nueva pareja.



Casos como este se siguen repitiendo en Antioquia, donde entre el primero de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019 se cometieron 263 asesinatos de mujeres, según datos del Observatorio de Asuntos de Género del departamento, que también informó que los municipios con mayor número de casos son Medellín, Caucasia, Tarazá y Bello.

Loading...

Ante esta problemática, la coordinadora del área de seguridad pública para las mujeres de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, Patricia Martínez, dijo que es importante que estos asesinatos se investiguen desde el principio como presuntos feminicidios.



“El feminicidio es un tipo penal autónomo y hay asuntos como la ira e intenso dolor que en vez de ser un eximente se vuelven un agravante”, indicó la funcionaria. Por poner un ejemplo, un feminicidio sería cuando una mujer es asesinada por terminar una relación, por celos o por cualquier situación en la cual sea considerada una propiedad del agresor.



Para Melissa Villegas, coordinadora del objetivo por una vida libre de violencia de la Corporación Vamos Mujer, a las mujeres las siguen asesinando, en la mayoría de los casos, justamente por ser mujeres.



“Hay connotaciones y condiciones referidas al género que hacen que tengamos vulneraciones distintas a los hombres. Y claro que en Antioquia y en Colombia asesinan más a los hombres que a las mujeres, pero a ellos los asesinan otros hombres y a nosotras nos asesinan hombres que además son novios, exnovios, compañeros sentimentales, amigos y cercanos”, explicó la experta.

El feminicidio es un tipo penal autónomo y hay asuntos como la ira e intenso dolor que en vez de ser un eximente se vuelven un agravante FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, agregó Martínez, en muchas ocasiones el feminicidio es la conclusión de un ciclo de violencia al que se ve sometida la mujer, tal como le sucedió a Evelyn. Por ello, los expertos consideran que no hay ninguna clase de violencia que no sea peligrosa, pues esta siempre tiende a empeorar.



Tanto Martínez como Villegas consideran que las mujeres son asesinadas cuando se salen de los mandatos de obediencia y sumisión establecidos socialmente. “Lo que está en crisis es la masculinidad, los hombres matan a las mujeres porque no son capaces de controlarlas”, expresó Martínez.



A esto se suma que muchas veces la aplicación de la ley no es adecuada y no imputan feminicidio, sino homicidio agravado, sin contar que hay barreras de acceso a la justicia a la hora de denunciar, pues en ocasiones los mismos funcionarios revictimizan a las mujeres o la solución es llevarlas a audiencia de conciliación con el agresor.

Lo que está en crisis es la masculinidad, los hombres matan a las mujeres porque no son capaces de controlarlas FACEBOOK

TWITTER

Por ello, una de las apuestas de la secretaría de las Mujeres de Antioquia es que todos los municipios tengan instalada una mesa enfocada en establecer rutas para erradicar la violencia contra las mujeres, con un enfoque territorial, de modo que la ley se pueda aplicar con base en las capacidades y características de cada lugar.



Hasta el momento, de los 125 municipios del departamento, 105 cuentan con una mesa y se han establecido rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia en 59 municipios.



De la mano de esta iniciativa va la necesidad de aumentar las denuncias, que muchas veces no se hacen por temor, vergüenza o desconfianza en la institucionalidad. Y, ante estas denuncias, es importante que las entidades actúen según su competencia.

Uno de los retos es que se le dé mayor aplicación a la tentativa de homicidio, pues hay casos en los que un hombre agrede gravemente a una mujer, pero se le señala de lesiones personales. Muchos de estos hombres consuman el asesinato en una siguiente agresión.



Según Martínez, evitar esta situación es evitar los niveles de impunidad que rondan los feminicidios. Pero también es fundamental que esta problemática se convierta en un asunto de interés para la sociedad, por lo cual educar en igualdad desde la primera infancia es otra de las propuestas de la Secretaría de las Mujeres.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Medellín