Mi vida se partió en dos: Luisa Fernanda Henao, madre de Sofía

El pasado 17 de diciembre un crimen estremeció al país: un hombre llamado Diego Cadavid habría asesinado a sangre fría a Sofía, su hija pequeña de tan solo 18 meses, y habría dejado su cadáver en una zona boscosa del barrio El Porvenir, en el municipio de Rionegro (Antioquia).

Las primeras pesquisas señalaron que Cadavid se llevó a su hija alrededor del mediodía de ese 17 de diciembre con la promesa de dejarla en su casa –los padres de Sofía vivían separados– antes de las 6 p. m.



Tras una prolongada espera, la mamá de Sofía decidió reportarla como desaparecida, activando los protocolos respectivos de búsqueda.

(Lea también: Habla papá de Sofía Cadavid, señalado de crimen de su hija de 18 meses)

En videos de cámaras de seguridad se ve cómo apareció Cadavid en las inmediaciones de una zona residencial. Quienes lo vieron trataron de interrogarlo. Él no respondió. Finalmente fue llevado al hospital San Vicente Fundación en el cual, una vez recuperado (estaba bajo sustancias alucinógenas), se le preguntó por la niña.



Cadavid indicó el paradero del cuerpo de Sofía, el cual fue encontrado alrededor de las 2:20 a. m. del 18 de diciembre.

(Le puede interesar: Crimen de Sofía: padre tenía antecedentes de violencia intrafamiliar)

Un mes después de ese momento trágico, de ese crimen repudiado por la comunidad de Rionegro, por Antioquia misma y por el país entero, Luisa Fernanda Henao, la madre de Sofía, brindó sus primeras declaraciones.



Henao habló con el medio local ‘Mi Oriente’.

En las afueras de la iglesia, los rionegreros despidieron a la pequeña con globos blancos. Foto: Cortesía Alcaldía de Rionegro

Empezó recordando a Sofía al decir “tengo mucho dolor por la partida de mi pequeña (…) era mi motor (…) mi vida se ha partido en dos”.



La mujer también reconstruyó el día cuando Sofía no llegó a tiempo a su casa: Henao llamó a su mamá para preguntar por la niña, sin embargo, ella no estaba en la casa. “Yo le enviaba mensajes (a Cadavid), pero no le llegaban. No contestaba llamadas. El celular estaba pagado”.



“Me desesperé mucho, me entró mucha angustia. Yo decía ‘esto no es justo, ¿dónde se habrá metido este señor con la niña’ (…) El hermano (de Cadavid) me contestó ya muy tarde y me dijo que no: no sabía nada de ellos, no sabía dónde estaban, no se había visto con la niña ni con él”, afirmó.



Después de las 7 p. m. Luisa Fernanda decidió ir directamente a hablar con la familia de Diego Cadavid, con el propósito de obtener cualquier información. Ella pudo hablar con la mamá de Cadavid (la abuela de Sofía), quien, en última instancia, le recomendó acudir a las autoridades y notificar la desaparición.

(Le contamos: La conmovedora despedida que dio Rionegro a la pequeña Sofía Cadavid)

La incertidumbre se dio a raíz de la incomunicación y el misterio frente al paradero del padre y la hija: nadie sabía dónde estaban ni por qué.



“Un policía muy formal empezó a difundir la información de la niña (…) yo sentía de todo y quería seguir buscando (…) pensé mil cosas en un segundo”, explicó.



La familia y varios amigos de Henao decidieron, a las 7:30 p. m., dividirse para iniciar la búsqueda por su propia cuenta.



Por fortuna, las señales de alerta fueron efectivas en la red de conocidos de Luisa Fernanda. Vale resaltar que la familia Henao dio avisos en redes sociales señalando la desaparición de Sofía.



Fue gracias a esto que hallaron a Cadavid.

‘Tenía demasiada rabia y se iba a vengar de nosotros’

“Acabé de ver a Diego”, fue lo que le dijo una persona a Luisa Fernanda. Le indicó un sitio en el cual buscar. Ella fue con su mamá.



A los pocos minutos apareció Cadavid.



Venía caminando. Tenía rastros de sangre y no estaba en sus cinco sentidos.

Yo sentía de todo y quería seguir buscando (…) pensé mil cosas en un segundo FACEBOOK

TWITTER

“Salí corriendo cuando vi que no venía con la niña (…) le rogué para que por favor me dijera dónde estaba la niña, pero él no reaccionaba, decía que no sabía (…) en ese momento llegaron las autoridades y se lo llevaron a la clínica”, indicó.



Luisa Fernanda y su familia siguieron la búsqueda. Recibieron algunas pistas: alguien indicó un lugar, otro brindó un nuevo posible paradero, alguien dio otro punto más; en todo caso, “lo que queríamos era encontrar a la niña a salvo (…) teníamos la esperanza de que ella estuviera bien”.



Y mientras ellos buscaban en la clínica Cadavid se recuperaba y confesaba el paradero de la menor. Las autoridades dieron con el cuerpo y, según lo confirmado por las autoridades, el soldado que halló el cuerpo de Sofía se desmayó en el instante.



“Nosotros, mi familia y yo, sentimos que él (Cadavid) tenía demasiada rabia y de una u otra manera se iba a vengar de nosotros”, dijo Henao, resaltando, además, que una de las causas del término de la relación de pareja se dio por maltrato intrafamiliar.



Cadavid tenía antecedentes.

(Además: Homicidios aumentan en Ciudad Bolívar y jóvenes son los más afectados)

“Diego nos dijo que éramos los culpables, que mi familia y yo teníamos la culpa (…) me sorprendió que él dijera varias cosas: él no me daba plata para ver a la niña más tiempo de lo normal, yo nunca vendía el tiempo de mi hija. Jamás. Él podía ir a mi casa todos los días a ver a Sofía”.



Este fue uno de los casos más impactantes de finales de 2020. El 19 de diciembre, un día después del hallazgo, todo Rionegro se vistió de luto para darle un último adiós a Sofía y, sobre todo, repudiar la violencia contra los menores.

Yo nunca vendía el tiempo de mi hija. Jamás. Él podía ir a mi casa todos los días a ver a Sofía FACEBOOK

TWITTER

Luisa Fernanda ha hecho lo posible por seguir adelante con fortaleza. Sigue, además, al tanto con lo que suceda con el proceso judicial de Cadavid.



“¿El perdón? Difícil…tenemos un Dios que nos ha ayudado, día a día, a no llenarnos de rencor ni de rabia, pues quienes nos vamos a hacer daño somos nosotros (…) dejamos todo en manos de Dios”, aseguró Henao.



Sobre este mes transcurrido, sobre el fin del año 2020 y el inicio de 2021, sobre el vacío dejado por Sofía, Luisa Fernando dijo: “es difícil llevar una vida de nuevo por todo lo que pasó (…) una cosa es que Dios se hubiera llevado a la niña, pero a nosotros nos la arrebataron”.



(Consulte: Los detalles de la muerte de mujer que cayó en su carro de un piso 6)

ELTIEMPO.COM