Asesinato de niño causa mayor zozobra ante violencia en Bello

Gran cantidad de estudiantes han dejado de asistir a clases en algunas instituciones educativas de Bello (Antioquia), debido al temor de los habitantes ante los últimos acontecimientos de orden público que vive el municipio. Ante la situación, las autoridades departamentales y locales activaron este martes el comité de convivencia para capacitar a las familias en factores de protección a los alumnos.

Una de las instituciones en las que se aplica esta medida es a la que pertenecía Santiago Mena, el niño de 14 años que fue asesinado, en el barrio Buenos Aires de Bello, un hecho que causó conmoción y aumentó la tensión en la comunidad.



Padres de familia y compañeros del menor de edad fallecido hicieron un cese de actividades académicas tras conocer el hecho, una situación que ya había ocurrido en otra institución educativa del municipio, donde hay zozobra para asistir a clases ante los problemas de orden público.



Vale recordar que en medio de la situación de violencia que se recrudeció en Bello en los últimos meses, fue asesinado el menor de edad, quien es familiar de un futbolista colombiano radicado en el exterior, según informó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con las versiones preliminares, el niño también soñaba con ser futbolista y estaba esperando a un compañero para ir a entrenar, cuando se produjo una balacera en la que resultó herido. Aunque fue remitido a un centro asistencial, no pudo ser salvado por la gravedad de las heridas.



Asimismo, el general manifestó que no se trató de una bala perdida, sino que hombres armados dispararon indiscriminadamente en contra de varias personas que estaban en el lugar y que aunque el joven trató de resguardarse en una vivienda, no alcanzó y fue herido en la espalda.



“De acuerdo con las primeras labores de investigación, esta persona (el menor de edad) no tendría nada qué ver con las confrontaciones de estos delincuentes. Solamente por habitar el sector que ellos pretenden apropiarse de las rentas criminales”, manifestó el general, quien añadió que no se tiene claro que el ataque fuera dirigido directamente al niño, sino que las estructuras están disparando en contra de cualquier persona que esté en un lugar determinado.

De acuerdo con las primeras labores de investigación, esta persona (el menor de edad) no tendría nada qué ver con las confrontaciones de estos delincuentes FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, integrantes del Comité de Derechos Humanos de Bello manifestaron que en las últimas semanas se ha agravado la situación por la existencia de fronteras invisibles, lo que afecta mucho a la comunidad, pues hay estudiantes que no podrían pasar a sus colegios y adultos que ven obstaculizada la movilización hacia sus lugares de trabajo.



Esta situación, explicaron los líderes, también está afectando el trabajo de organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos que desarrollan actividades culturales, artísticas y deportivas al aire libre, justamente como forma de evitar que los jóvenes ingresen a las estructuras delincuenciales.

Acciones de las autoridades aún no dan resultados efectivos

Camacho añadió que con la alcaldía de Bello se hizo una reunión inmediata para tomar las medidas necesarias para mejorar la convivencia y la seguridad en el municipio, se fortaleció la restricción de parrillero y se aumentarán los controles de los horarios en los que los menores de edad pueden circular por las calles.



Se adelantan investigaciones en contra de los grupos criminales que tienen injerencia en Bello, principalmente los ‘Pachelly’, el ‘Mesa’, ‘Niquía Camacol’ y los ‘Chatas’.

De acuerdo con la información de la alcaldía de Bello, en el municipio ya se cuentan más de 60 homicidios en el transcurso de 2019.



La secretaria de Gobierno de Bello, Adriana Salas, sostuvo que se están reforzando las acciones para que los colegios no tengan cese de actividades por causa de los hechos de violencia.



La funcionaria también dijo que pese a que en el municipio se está haciendo un trabajo articulado entre las distintas instituciones locales, departamentales y nacionales y que hay aumento de pie de fuerza, esto no ha tenido la efectividad esperada para mejorar la seguridad. Una de las medidas en las que se apostará con fuerza es en estrategias de carácter social con los habitantes.



MEDELLÍN