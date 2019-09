La pista que conduciría a esclarecer asesinato de candidato en Toledo

“Las informaciones que se tienen es que esto no obedece a un grupo organizado, a un grupo criminal sino a algún tipo de venganza individual”, aseveró el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, respecto al asesinato de Hernando Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo.Las declaraciones del mandatario se dieron una vez finalizado el Comité Extraordinario de Seguimiento Electoral llevado a cabo en la Gobernación, el cual tuvo la presencia de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

La reunión fue convocada a raíz del crimen sucedido en Toledo, al norte del departamento, en el que un candidato a la alcaldía de ese municipio, Hernando Orley García, fue asesinado en la tarde del sábado.



El candidato asesinado era un administrador de empresas y en su aspiración a ser mandatario local de Toledo tenía el aval del partido de la U, el Centro Democrático y Cambio Radical.

La ministra del Interior, por su parte, manifestó que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el departamento de Antioquia y otros en el país, exactamente “Toledo se encontraba con un bajo riesgo, analizado por la Unidad Nacional de Protección y por la Policía Nacional”.



La funcionaria declaró, además, que el Gobierno Nacional cuenta con varias estrategias para garantizar la seguridad de los candidatos, entre ellas el ‘Plan Ágora’ y el 'Plan Democracia’.

Se buscan a los responsables

El subsecretario de Seguridad del departamento, Balmore González, confirmó de acuerdo con las primeras investigaciones “se descarta que sea cualquier grupo armado organizado el autor de este crimen atroz”.



Esto, afirman las autoridades, debido a que el actuar del homicida no corresponde a ningún modus operandi de ningún grupo armado organizado.



Además, señala González, porque ellos no utilizan el tipo de armamentos que en este caso se usó (una escopeta).



De acuerdo con informaciones de la Séptima División del Ejército, “el homicida dio muchas evidencias y, no se trata de un grupo organizado porque fue una sola persona la que actuó y, además, varias personas del sector vieron caminar al sujeto con la escopeta”.



Un grupo interdisciplinario conformado por 10 integrantes del Ejército, 8 de la Policía y 2 de la Fiscalía quedó a cargo de la investigación sobre los posibles móviles y autores materiales e intelectuales de este asesinato.

“La Fiscalía ha hecho un recuento de lo que pasó y sabe del asesinato en Toledo y dice estar muy optimista que en pocos días va a haber información y posiblemente detención del culpable de este proceso. Hemos hecho, como siempre, una oferta de recompensa”, declaró el gobernador del departamento.



La recompensa que se ofrece por información que conduzca al esclarecimiento de estos hechos es de 30 millones de pesos.



Queda por determinar, entonces, si se trató de una rencilla con un particular o si la causa del asesinato se debe a temas políticos.

