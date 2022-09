Autoridades colombianas y panameñas están en alerta ante el crecimiento del número de migrantes que están cruzando diariamente el Tapón del Darién, la selva que separa la frontera entre ambos países, con la intención de llegar a norteamérica.



(Lo invitamos a leer: Alerta en Urabá por nueva ola de migrantes venezolanos en el Tapón del Darién)



Esta semana la Defensoría del Pueblo de Panamá y el Sistema Nacional de Fronteras informaron que un menor de seis años fue asesinado en territorio de ese país, en el sector de Tres Bocas, tras cruzar el límite con Colombia.

Información de las autoridades panameñas indica que un grupo delincuencial asaltó a los caminantes, dejando, además, dos adultos heridos. Se trata de un hombre y una mujer, que serían los padres del menor.



"Está en investigación. Fue producto de un crimen desalmado. Se presentó en territorio panameño, por lo que es importante mandarle un respetuoso mensaje a las fuerzas del orden de Colombia y Panamá y es que patrullen en conjunto la frontera, para combatir bandas criminales", señaló Eduardo Leblanc, defesor del pueblo del vecino país tras el encuentro con su homólogo colombiano en Medellín.



(Le puede interesar: El desgarrador video de colombiano que cruza el Darién para ir a Estados Unidos)



Cerca al lugar del crimen, que ocurrió en la tarde del lunes 19 de septiembre, se encontraron armas de fuego y un presunto autor ya fue capturado por las autoridades, sin embargo, los hechos continúan bajo investigación.

Nueva ruta en el Urabá antioqueño

Reportes de las autoridades colombianas y panameñas señalan que 102.067 personas habían cruzado la frontera hasta el 31 de agosto de 2022; el 76 por ciento, hombres, y el 24 por ciento, mujeres.



Además, en el encuentro los funcionarios también alertaron el incremento en el número de personas que utlizan distintas rutas marítimas por el mar caribe para llegar a centroamérica.



(Además: Daniel Quintero aclaró propuesta, se limitará circulación de carros a gasolina)



Así lo explicó Leblanc: "Salen del área de Necoclí o de Capurganá hacia la comarca Guna Yala en el área de Punta Carreto. Esta es una área acuática que es dificil por los vientos y las mareas. A pesar de que puede ser más corta, es más peligrosa".



Aunque recalcaron que principal ruta de los migrantes es por tierra desde Capuganá, en el Chocó, hacia Panamá, también existen otras rutas por la isla de San Andrés y la

costa atlántica de Honduras.

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de menores de edad cruzan el Darién con sus familias. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

No hay cifras oficiales de muertos

Por otro lado, tanto las autoridades panameñas como colombianas no tienen claridad sobre el número real de personas que han fallecido o que están desaparecidas en el cruce del Darién en lo que va corrido del año.



Según explicó Leblanc, esta dificultad se presenta por no tener información en el número de migrantes que salen de los diferentes países de Suramérica como Venezuela, Ecuador, Bolivaia e incluso Colombia.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"A donde nos hemos aproximado vemos personas fallecidas, hemos escuchado relatos de migrantes en el camino que indican que hay personas que no han podido sobrevivir, entre ellos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores", adviritó el funcionario panameño.



Cifras de las autoridades señalan que durante 2021 hubo más de 16 ahogamientos, en su mayoria, de personas que atravezaron los ríos caudalosos de la selva.



MEDELLÍN

Más noticias