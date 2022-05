Un policía y un soldados serían las víctimas fatales que deja un ataque armado perpetrado por delincuentes en Cañasgordas, Occidente antioqueño, informó el coronel Iván Orlando Dussán, subcomandante de Policía Antioquia.

Las primeras informaciones señalan que los uniformados hacían parte de un caravana que había salido a las 9:30 a.m. de la ciudad de Medellín con rumbo a Uramita.



"Iba mucha Fuerza Pública, iba mucho Ejército, mucha Policía. Iban armados hasta los dientes. También iban muchos civiles, mucho carro particular, muchos buses, muchas camionetas", informó un ciudadano que se la encontró en carretera.



Esta regresaría a la capital del departamento a las 2:00 p.m.



“Señores no se muevan que mi hermano esta ahí en la caravana y los cogió el tirotero y los tienen es arrumado”, le advierte un habitante de la zona a sus compañeros.



Se habla de varias personas heridas.



NOTICIA EN DESARROLLO.