Asesinan e incineran a integrante del partido Farc en Bello, Antioquia

Consternados están los integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Antioquia, al descubrir que el cuerpo encontrado dentro de un colchón incinerado en el municipio de Bello, Norte del valle de Aburrá, correspondía al de Wilder Daniel Marín Alarcón, de 22 años, uno de sus integrantes.

El hallazgo ocurrió a las 7:30 de la noche del jueves en una zona verde ubicada en la carrera 58B con calle 31, barrio Cabañas. En el sitio, peritos judiciales del CTI de la Fiscalía se encargaron de la inspección técnica al cadáver, el cual en ese momento fue trasladado a Medicina Legal como CNI (cuerpo no identificado), pues no portaba sus documentos de identidad.

Se presume que el cuerpo fue tirado desde un vehículo de servicio público. Foto: Cortesía

Alejandro Pérez, integrante de la dirección local del partido, contó que Marín Alarcón salió ese mismo día de su casa a visitar a una amiga en el barrio París, también en Bello, y antes de que se cumpliera la hora para que empezara el toque de queda que rige en la localidad, fue llamado por su madre, pero no le contestó su teléfono celular.



“Ya en la mañana (del viernes) volvió a intentar y no respondió, entonces la mamá inmediatamente se comunicó con nosotros para informarnos que no aparecía y no contestaba su celular. El partido activó el protocolo de búsqueda y ya en horas de la tarde nos informaron que habían hallado un cuerpo en Bello. La familia fue a hacer el reconocimiento al cadáver y fue justamente ese cuerpo”, dijo Pérez.



A través de un comunicado de prensa titulado ‘Nos siguen matando’, el partido informó que Wilder Daniel estaba estudiando, era el responsable económicamente de su madre y estaba vinculado a la reincorporación como asociado en la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz (Cootepaz).

Wilder Daniel Marín para nosotrxs no es un número más, es otra vida que nos arrebataron. No descansaremos en nuestro sueño de construir un país en paz con justicia social, en el que no nos maten por pensar distinto. #DuquePareElExterminio. pic.twitter.com/OcFeiUxVTX — FARC (@PartidoFARC) May 9, 2020

“Daniel es el tercer firmante del Acuerdo de Paz de La Habana asesinado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el número 27 en Antioquia y el 196 en todo el país, pero no queremos que sea un número más en este plan de exterminio en contra de los firmantes de la paz, y por eso exigimos respuestas prontas de las autoridades y un compromiso real con la implementación de lo pactado”, dice parte de la misiva.



Por este homicidio, a las 10:00 de la noche de ayer, el partido invitó a su militancia y amigos a encender una vela..

MEDELLÍN