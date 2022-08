No paran las muertes violentas de miembros de la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia. En las últimas horas se confirmó el asesinato del sargento segundo Guido Imbachí Samboní.

Ocurrió en la vereda La Trampa, corregimiento El Tres, vía secundaria que comunica el municipio de Turbo con San Pedro de Urabá, Urabá antioqueño.



“Perteneciente al batallón de Infantería N° 47 General Francisco de Paula Vélez, se desplazaba de civil, en una motocicleta, para acudir a una cita médica prioritaria por su estado de salud”, dice un comunicado de la Séptima División.

INDIGNACIÓN y profunda tristeza.

INDIGNACIÓN y profunda tristeza.

Me informan que en cruel atentado y en estado de indefensión fue asesinado en el municipio de Turbo el sargento segundo Guido Imbachí Samboní. ¡Basta ya estos hechos de violencia que solo nos causan dolor!

Ante la compleja situación de orden público que vive la subregión antioqueña, en este municipio se decidió suspender las clases presenciales en las instituciones educativas que se encuentran cerca de las estaciones de Policía, así como en la sede de la Alcaldía.



“Decidimos hacer un decreto para, durante esta semana, hasta la posesión del presidente, no permitir que haya clase en los colegios alrededor de las estaciones de Policía y no se estará prestando tampoco servicio al público en la Alcaldía Distrital”, dijo el alcalde Felipe Maturana a Teleantioquia Noticias.



Esta última, ubicada en la entrada del municipio, es vecina del comando de Policía local que el pasado 22 de julio fue atacado con una granada. El hecho no dejó uniformados muertos ni lesionados.



MEDELLÍN

