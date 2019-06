Investigan masacre en Cáceres, Antioquia, que dejó 4 personas muertas

Un nuevo hecho violento se presentó en el Bajo Cauca antioqueño, zona del departamento que vive una difícil situación de orden público desde hace varios meses. Esta vez, a la medianoche de este domingo 2 de junio, hombres armados ingresaron a un poblado en el corregimiento El Guaimaro, del municipio de Cáceres, y masacraron a cuatro personas.

Según el reporte de las autoridades, que mantienen labores de investigación y verificación en la zona, hubo una incursión de un grupo armado, que llegó en una lancha por río y se acercó a unas viviendas ubicadas a unos 50 metros de distancia del afluente.



Aún no se ha establecido cuál grupo delincuencial fue el que causó los hechos. Una de las versiones preliminares es que los sujetos armados, que vestían prendas negras, ingresaron primero a una vivienda y atacaron con armas de fuego a dos personas, las cuales fallecieron.



Después, lanzaron una granada contra una vivienda y cuando vieron a dos hombres más correr, les dispararon y también los asesinaron. Todas las víctimas son de sexo masculino y, al parecer, una de ellas es un menor de edad, de acuerdo con las autoridades.



Al momento de hacer la inspección de los cuerpos, no encontraron documentos de identidad, por lo cual no fue posible una identificación inmediata, a lo que se suma que según fuentes de seguridad la comunidad en la zona es reacia a colaborar con información a la Fuerza Pública.



Aunque todavía están en curso las investigaciones, se cree que este ataque fue causado por parte del 'clan del Golfo', al parecer, por retaliaciones contra los 'Caparros', grupo armado contra el cual mantienen una disputa que ha dejado varios muertos a lo largo del Bajo Cauca antioqueño.

En el corregimiento donde ocurrieron los hechos no hay estación de policía ni base militar cercana, pero tropas del Ejército que estaban patrullando cerca se percataron de la situación y fueron al lugar a atenderla, sin embargo, cuando llegaron, encontraron ya las personas asesinadas.



Justamente este lunes festivo, en El Bagre y Caucasia, municipios de la subregión del Bajo Cauca, recibieron a las máximas autoridades de Antioquia en consejos de seguridad presididos por el gobernador Luis Pérez. Aunque se trataron varios temas relacionados con salud, educación y otras necesidades de carácter social, la seguridad fue uno de los focos. En Cáceres se realizó la última de las reuniones, en la que se trató el múltiple homicidio.



Al respecto, el gobernador dijo que Cáceres es uno de los municipios del Bajo Cauca donde más persisten los homicidios, los cuales se han incrementado en las zonas rurales y han disminuido en la parte urbana. Dijo además que Guarumo es uno de los cuatro corregimientos con mayor número de habitantes donde no hay estación de policía y los problemas de violencia son altos.



"Hemos tomado la decisión de buscar en alguna parte un número importante de policías para ver si somos capaces de hacer una estación en esos tres centros poblados. La secretaria de Gobierno se va a encargar de la construcción y la alcaldesa se va a encargar de buscar los lotes", manifestó el mandatario departamental, quien añadió que se buscarán opciones de empleo para las personas que quedaron sin trabajo tras la erradicación de los cultivos ilícitos.

Otras acciones en el Bajo Cauca

Sobre el Bajo Cauca, el mandatario departamental indicó que hay preocupación e interés para que sigan bajando los índices de homicidio, que el año pasado tuvieron un aumento del 240 por ciento en toda la región. Dijo también que aunque estos están actualmente con tendencia a la baja, se seguirá trabajando para que cada vez disminuyan más.



En El Bagre, por ejemplo, se mantendrá presencia constante de tropas del Ejército en las zonas que estén descubiertas y en las que hay problemas de inseguridad para la población.



A Caucasia se llevarán 20 nuevos policías del Gaula dotados con motocicletas y se llevarán más vehículos para la Fuerza Pública. Allí también se hará un plan antiextorsión para que los empresarios que generan empleo no salgan de la zona por temor a las llamadas vacunas y se abrió un centro de atención de la Fiscalía para que las personas que necesiten denunciar o pedir protección no se tengan que desplazar hasta Medellín.



