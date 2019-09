Aseguradora cubrirá daños por contingencia en Hidroituango

El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, informó este martes 17 de septiembre que la empresa aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. indicó que se hará efectiva la cobertura de la póliza ante los daños causados por la contingencia en el proyecto Hidroituango, que empezó en abril de 2018.

Londoño añadió que esa notificación, que se da tras 16 meses de análisis técnico y jurídico de las causas de la contingencia, es la primera fase con la aseguradora, con lo cual ya pueden proceder a hacer las reclamaciones. La segunda etapa es la de ajuste, para la cual deben hacer un inventario detallado de los daños que se van a reclamar al seguro.



El inventario debe contener el daño especificado y un costo asociado de cada uno. Por la magnitud de la contingencia, la negociación entre EPM y la aseguradora podría ir hasta el próximo año. Aún no es posible saber cuánto cubrirá la aseguradora.



La cobertura de la póliza “Todo riesgo construcción y montaje” otorgada a EPM aplica la reparación de la infraestructura, obras civiles y de equipos, así como lucro cesante derivado del retraso en la entrada de la operación de la hidroeléctrica.



Para Londoño, con esto se reconoce que la contingencia no fue causada por negligencia, sino que las causas estaban dentro de la cobertura de la póliza. "Si hubiera existido negligencia, la compañía de seguro no hubiera expedido esta nota de cobertura", manifestó el gerente. La póliza tiene valores máximos de cobertura de 2.550 millones de dólares, pero esa no es la cifra que se va a recibir, el valor será menor, pues los daños materiales no llegan a ese precio.

Cabe recordar que dicha contingencia se presentó por problemas en uno de los túneles de desviación, lo que además ocasionó una creciente en el río Cauca, que arrasó con parte del corregimiento Puerto Valdivia (Norte de Antioquia).



En el sitio, se cambió el estado de alerta roja a naranja hace casi un mes y medio, con lo cual muchas familias han podido retornar a sus hogares. Sin embrago, persisten para muchos grandes pérdidas económicas y de arraigo a su corregimiento.



Por su lado, en el proyecto se mantienen las labores para la recuperación total del proyecto y lograr que se ponga en marcha.



Dos frentes ya está listos. El vertedero, que opera normalmente y cuya construcción terminó en junio del año pasado y comenzó a operar cuatro meses después. Y la presa, cuyas obras finales terminaron este viernes 19 de julio.



Uno de los frentes más importantes que se desarrolla en este momento es el taponamiento de túneles y la limpieza de casa de máquinas, el corazón del proyecto que tuvo que ser inundado ante la contingencia y sufrió daños importantes.



