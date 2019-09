Aseguradora cubrirá daños por contingencia en Hidroituango

El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, informó este martes 17 de septiembre que la empresa aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. indicó que se hará efectiva la cobertura de la póliza ante los daños causados por la contingencia en el proyecto Hidroituango, que empezó en abril de 2018.

Londoño añadió que esa notificación, que se da tras 16 meses de análisis técnico y jurídico de las causas de la contingencia, es la primera fase con la aseguradora, con lo cual ya pueden proceder a hacer las reclamaciones. La segunda etapa es la de ajuste, para la cual deben hacer un inventario detallado de los daños que se van a reclamar al seguro.



El inventario debe contener el daño especificado y un costo asociado de cada uno. Por la magnitud de la contingencia, la negociación entre EPM y la aseguradora podría ir hasta el próximo año. Aún no es posible saber cuánto cubrirá la aseguradora.



La cobertura de la póliza “Todo riesgo construcción y montaje” otorgada a EPM aplica la reparación de la infraestructura, obras civiles y de equipos, así como lucro cesante derivado del retraso en la entrada de la operación de la hidroeléctrica.



Para Londoño, con esto se reconoce que la contingencia no fue causada por negligencia, sino que las causas estaban dentro de la cobertura de la póliza. "Si hubiera existido negligencia, la compañía de seguro no hubiera expedido esta nota de cobertura", manifestó el gerente. La póliza tiene valores máximos de cobertura de 2.550 millones de dólares, pero esa no es la cifra que se va a recibir, el valor será menor, pues los daños materiales no llegan a ese precio.

Cabe recordar que dicha contingencia se presentó por problemas en uno de los túneles de desviación, lo que además ocasionó una creciente en el río Cauca, que arrasó con parte del corregimiento Puerto Valdivia (Norte de Antioquia).



En el sitio, se cambió el estado de alerta roja a naranja hace casi un mes y medio, con lo cual muchas familias han podido retornar a sus hogares, los cuales quedaron deshabitados por la avalancha y otros se desocuparon por precaución ante una posible emergencia.



Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, señaló que “es algo muy importante para la sostenibilidad económica de la empresa y de la ciudad”. Añadió que “siempre, después de la tempestad, llega la calma”. Sin embargo, muchos siguen reclamando por las grandes pérdidas económicas que han sufrido.

¿En qué va la obra?

En el proyecto se mantienen las labores para la recuperación de la construcción y, de esta manera, lograr que se ponga en marcha.



Dos frentes ya están listos. El vertedero, que opera normalmente y cuya construcción terminó en junio del año pasado y comenzó a operar cuatro meses después. Y la presa, cuyas obras finales terminaron en julio.



“Hay un túnel de acceso vial que tenía unos derrumbes que impedían el ingreso de maquinaria pesada, la noticia hoy es que ya hay dentro de casa de máquinas maquinaria pesada trabajando”, señaló Londoño.



Precisamente, dos de los frentes de más importancia donde se adelantan trabajos son los túneles que se intentan taponar y la limpieza de casa de máquinas, el corazón de la hidroeléctrica que debió ser inundado por la contingencia, por lo cual sufrió afectaciones.



La maquinaria de la que habla Londoño son retroexcavadoras y volquetas de gran dimensión que están haciendo la remoción de material que dejó el paso de aguas por la casa de máquinas.



El gerente aseguró, con respecto a la vía que pasa por la cresta de la presa, que esta ya se encuentra en la etapa de paisajismo y urbanismo y se espera entregarla, a más tardar, dentro de un mes. De esta forma, se restablecería completamente la comunicación entre Medellín e Ituango.



Asimismo, se anunció que en los próximos 30 días se cerrará la segunda compuerta del túnel auxiliar de desviación, con lo que se avanza en el taponamiento técnico de los respectivos túneles.



Una vez superada la contingencia y con el proyecto en marcha, se prevé que entre en operaciones en el segundo semestre de 2021 y esté en su máxima capacidad para 2024.

