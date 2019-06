Asamblea de Antioquia aprueba polémica política 'antienvejecimiento'

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó este martes 4 de junio el Proyecto de Ordenanza No. 17 del 10 de mayo de 2019, por medio del cual se crea la “Política de Antienvejecimiento en Antioquia: Vivir Más y Mejor”, que pretende mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del departamento.

El proyecto fue criticado por contener alusiones bíblicas donde se mencionaba a personajes como Noé, Matusalén, Jared y Adán.



“Según la historia bíblica, Noé vivió cerca de 950 años, murió 350 años después del diluvio. Matusalén murió hasta los 969 años de edad. Y Adán vivió 930 años. Jared vivió 963 años. Ha sido un secreto y un deseo esquivo cómo extender la vida. El secreto de la longevidad suele ser, en la literatura y otras obras de ficción, un hechizo proporcionado por algún artificio o pócima”, argumentaba el texto.



El gobernador de Antioquia Luis Pérez, impulsor del proyecto, defendió la iniciativa y dijo que esta contemplaba un conjunto de estrategias que pretenden mejorar la salud, educación, nutrición y las condiciones socioeconómicas de los adultos mayores antioqueños, de tal forma que se incremente su esperanza de vida.

Luego de la aprobación, la Gobernación de Antioquia emitió un comunicado donde destacó el proyecto como "una propuesta de vanguardia" y anunció que cuando entre en vigencia se creará un comité técnico para la atención a los adultos mayores, que liderará la implementación de la Ordenanza.



Luis Peláez, diputado opositor del Polo Democrático, controvirtió al gobernador y aseguró el proyecto carecía de sustento jurídico, conteniendo algunos fragmentos copiados de Wikipedia.



“Solo dos diputados votamos en contra. Los promotores, especialmente Luis Pérez, no lograron demostrar ninguno de los beneficios de la ordenanza. Esta no es una manera seria de gobernar Antioquia. No contarán con mi aval para este espectáculo”, dijo el dipuado Peláez en un comunicado de prensa.



A pesar de las críticas, el proyecto recibió el apoyo de una amplia mayoría, pues 22 de 27 diputados votaron a favor, mientras solo 2 votaron de forma negativa. El texto pasará a sanción del gobernador de Antioquia.



