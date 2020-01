Asamblea de Antioquia aplaza elección de contralor departamental

La Asamblea Departamental de Antioquia aplazó para el próximo viernes 17 de enero la elección del contralor departamental. La decisión fue tomada por la Mesa Directiva de esa corporación a través de una adenda modificatoria a la Resolución 144 de 2019 firmada durante la mañana de este jueves.



Rubén Darío Callejas, presidente de esa corporación, dijo que la decisión fue tomada para poner fin a las especulaciones vienen rodeando la elección y tener mayor claridad sobre el proceso. Según se detalla en el nuevo cronograma aprobado por los corporados, el próximo 14 de enero se definirá la lista de elegibles y el 17 de enero se realizarán las audiencias públicas y entrevistas a los candidatos.

El proceso de elección para el nuevo contralor de Antioquia comenzó el pasado 23 de agosto a través de un concurso público a cargo de la Universidad de Antioquia. La convocatoria fue suspendida por un juez de Medellín luego de que uno de los concursantes interpusiera una acción de tutela alegando presuntas irregularidades en el proceso.

Por esta razón, alegó que esa institución estaría incurriendo en un conflicto de interés y vulnerando el derecho a la igualdad a los demás aspirantes FACEBOOK

TWITTER

Según argumentaba el aspirante, identificado como Robinson Gómez Giraldo, una de las personas que mayor puntaje había obtenido en las pruebas pertenecía al área de la Universidad de Antioquia encargada de estructurar los cuestionarios. Por esta razón, alegó que esa institución estaría incurriendo en un conflicto de interés y vulnerando el derecho a la igualdad a los demás aspirantes.



Una semana después, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, negó las pretensiones del demandante y ordenó levantar la suspensión del proceso. Según se lee en la adenda modificatoria, esta suspensión de 5 días hábiles fue la razón bajo la cual los corporados justificaron el aplazamiento de la elección, que por ley debía celebrarse este viernes 10 de enero.

Por ahora, la lista de finalistas está encabezada por Luis Alberto Gutiérrez, el exdiputado Luis Eduardo Álvarez, la abogada Ligia Amanda Gallego, Juan Guillermo Soto y Elsa Yazmin González FACEBOOK

TWITTER

Uno de los temas pendientes que aún no aclara la Asamblea es cómo resolverá legalmente el problema que la Universidad de Antioquia dejó en sus manos el pasado 26 de diciembre, cuando en vez de formular una terna de candidatos finales, seleccionó a cinco finalistas. Según explicó esa institución, esa decisión fue tomada a causa de un empate en el puntaje de los últimos tres candidatos.



Luis Eduardo Peláez Jaramillo, diputado del Polo Democrático, consideró que los corporados por fuera de la coalición de gobierno no tienen garantías para la elección, ya que la Mesa Direcctiva aún no les ha suministado las hojas de vida de los seleccionados, pese a haberse comprometido a hacerlo desde hace al menos cinco días. se comprometió desde hace cinco días a comparitir las hojas de vida de los seleccionados y aún no lo ha hecho.



Por ahora, la lista de finalistas está encabezada por Luis Alberto Gutiérrez Mejía, el exdiputado y exacalde de Ciudad Bolívar Luis Eduardo Álvarez Vera, la abogada Ligia Amanda Gallego Blandón, Juan Guillermo Soto Marín y Elsa Yazmin González Vega.

Jacobo Betancur Peláez

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN