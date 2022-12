Lo que la Policía atendió en una vivienda de Medellín pensando que era una situación de secuestro, terminó siendo un caso de intolerancia.



De acuerdo con las autoridades, un arrendatario encerró por más de ocho horas a una inquilina por una deuda que no había sido pagada.

Sin embargo, la situación no fue intencional, según explicó el coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien contó que el inquilino salió muy temprano de la vivienda y el arrendatario aprovechó para cerrar la casa e irse del lugar.



"Se recibe una llamada sobre una persona que había sido secuestrada. Al verificar, efectivamente se encuentra a una mujer dentro de la residencia por lo que se procede a llamar al dueño, quien contó que no sabía que al cerrar la casa había una persona adentro", contó el coronel Miranda.



El uniformado agregó que se hizo una mediación entre las partes, llamando también al esposo de la señora encerrada, quien fue acusado por el arrendatario del no pago de los servicios públicos.



El hombre llegó en horas de la noche, cuando la mujer ya llevaba varias horas encerrada, y recogió a su esposa sin que la situación pasara a mayores.



