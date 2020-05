Comunidades reclaman protección para cerros que son áreas protegidas

Pulmones verdes, espacios de biodiversidad, hogar de diversas especies, jardín enorme de árboles, así son los tres cerros tutelares de Medellín que fueron declarados como Áreas Protegidas y que hoy sus comunidades aledañas reclaman como focos de atención urgentes.



En medio del bullicio urbano de la ciudad que hoy es Medellín, están La Asomadera, en la comuna 9 y 10; el Nutibara, en la comuna 16; y El Volador, comuna 7, que a su vez también son cerros tutelares de la ciudad.

Entre toda la importancia que significa tener estos tres espacios calificados como Áreas Protegidas, un lunar negro enloda esta situación: sobreviven en medio de problemáticas medioambientales, abandono o descuido de ocupación informal e inseguridad.



De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, se tratan de “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”.

Pero pese a esas implicaciones de la declaración, hoy el estado de al menos dos de ellas aún preocupa.



Por ejemplo, El Volador fue el primero en ser declarado área protegida, en 2009, pero es el que más denuncias tiene por problemáticas que afecta las sostenibilidad del ecosistema.



Fernando Castañeda, coordinador de la Mesa Ambiental de la Comuna 7, Robledo, destacó que este es el único catalogado como Parque Natural Regional Metropolitano. Además, contó que su primer plan de manejo fue adoptado en 2010, con una actualización mediante Resolución Metropolitana en el 2018, por lo que para esta fecha ya debería estar aplicándose.



Este líder ambiental resaltó que la necesidad más urgente es restituir las especies arbóreas de manera planeada y articulada. “Aquí la sostenibilidad no se aplica. Hay especies que no son beneficiosas para el ecosistema. La idea es ir reemplazando, sin talar, cipreses, pinos y eucaliptos, especies foráneas, por especies nativas que propendan por una mayor diversidad”.

Desde allí, se pueden aprecias otros cerros que también comparten el apellido de tutelar, y que las comunidades promueven que sea un referente de ciudad a nivel nacional y mundial. Foto: Jaiver Nieto

Allí, en la más grande en extensión de las tres áreas protegidas de Medellín, con más de 100 hectáreas, hacen presencia 48 especies de árboles, 106 de aves endémicas y migratorias, 6 de mamíferos y 14 de anfibios y reptiles.



Castañeda también denunció que otra de las prácticas que “ha fraccionado el ecosistema” es la siembra sin conocimiento de las necesidades del cerro. “Algunos han sembrado con buenas intenciones, pero eso ocasiona daños serios, pues no tienen en cuenta el estado y la necesidad del suelo y por lo tanto, siembran especies que pueden generar daños”.



La falta de un aula ambiental para que allí puedan ir estudiantes de instituciones educativas y que se articulen las once universidades que tiene esa comuna, es otro de los pedidos de esta comunidad, que se organiza desde diferentes instancias para apropiarse más de este espacio.



En ello coinciden los líderes de otro cerro, La Asomadera, ubicado entre la comuna 9 (Buenos Aires) y la 10 (La Candelaria); quienes después de tener un espacio para el intercambio de conocimientos medioambientales y un vivero, denuncian tener un abandono por parte de la Administración Municipal desde hace tres o cuatro años.

La Asomadera pertenece al grupo de los declarados como Área Protegida desde el 2011.



En cerca de 25 hectáreas existen 81 especies de aves, 411 de árboles y tres cuencas hídricas.

Lo bonito de tener este bosque nativo urbano, según los líderes, lo opaca la situación actual: la cantidad de jóvenes que allí consumen sustancias psicoactivas y usan el espacio como pista de motos.



“Lo que hay en La Asomadera son puros rastros de lo que fue el pasado, pero el Municipio no volvió a hacer contratos con nadie y realmente no ha vuelto a suceder nada ambiental, como antes. Hace por ahí unos tres años o cuatro que lo tienen descuidado. La administración pasada no le metió la mano”, expuso Wilson Marulanda, de la Mesa Ambiental de la comuna 9.



Otros líderes, que prefirieron reservar su nombre, explicaron a este medio que pese a sus esfuerzos por hacer uso del aula ambiental y el vivero, con estudiantes de la zona, los padres de familia se quejaron de que los llevaran a allá, un lugar que señalan como peligroso.

En los cerros también se puede apreciar variedades de fauna. Foto: Jaiver Nieto

Fuera de esos dos asuntos, en ambos cerros, sus comunidades aledañas manifiestan preocupación por las construcciones formales e informales, pues “no está delimitado el perímetro y la gente se va metiendo cada vez más allá”, dijo una fuente que pidió omitir su nombre.



Sin embargo, una esperanza aguardan quienes trabajan por el medioambiente en el componente de Ecociudad ,de la actual Administración Municipal. Pese a que aún no se conoce cuál es el plan del alcalde Daniel Quintero frente a este tema, pues aún se encuentra en proceso de aprobación el Plan de Desarrollo. Por ahora, la Secretaria de Medio Ambiente mencionó varios retos que no distan del reclamo comunitario.“Dentro de las necesidades más significativas que hemos encontrado está la de tener una excelente articulación con la autoridad ambiental y con las demás dependencias de la Alcaldía, para poder reforzar la seguridad, hacer control de personas en situación de calle y también de construcciones ilegales”, explicó Diana María Montoya Velilla.

Al respecto de las problemáticas, como autoridad ambiental, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá explicó que cuando se reportan situaciones como daños en estas zonas hay un debido proceso. “Se realizan visitas e informes técnicos y se entablan las acciones pertinentes . De igual modo se articulan acciones con las diferentes dependencias del municipio de Medellín involucradas en la gestión. Es pertinente anotar que el trabajo al interior de las áreas protegidas requiere siempre del compromiso y acompañamiento de todos los actores según sus competencias y responsabilidades”, explicó Juan David Palacio, director del AMVA.



En contraste, el Cerro Nutibara, uno de los sitios más turísticos, está en otras condiciones muy distintas a los dos anteriores. Hasta ahora, ambientalistas consideran que este es el mayor foco que tiene , teniendo en cuenta que allí se hacen adecuaciones por parte de la EDU, con un componente ambiental con el que se sembrarán 261 árboles y 2.566 metros cuadrados de jardines.





