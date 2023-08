En los últimos días algunos usuarios en redes sociales compartieron imágenes de zorro perros deambulando por las calles de Medellín y el Valle de Aburrá.



El avistamiento de esta especie causó sorpresa entre algunos ciudadanos por la presencia de los animales en medio de la congestionada urbe y llevó a preguntar si es normal verlos en estos espacio.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental de la subregión, respondió a las inquietudes ciudadanas y dio un parte de tranquilidad al asegurar que es normal que los zorros perros transiten por los corredores verde para desplazarse.



"Esta especie habita el territorio y depreda plagas como ratones, palomas y otras especies de mamíferos silvestres que hacen parte de su cadena alimenticia", dijo Andrés Alberto Gómez, integrante del equipo de Fauna del AMVA.

Un zorro perro rondando los alrededores de Plaza Botero 😥 pic.twitter.com/kRsDySkzog — Daniel Suárez Montoya (@Danielsuarezvoz) August 1, 2023

Incluso la entidad compartió uno de los recientes casos que se registró en el aeroparque Juan Pablo II, al suroccidente de Medellín. Allí, un cámara trampa, instalada por el proyecto de telemetría del AMVA y el Instituto Humbolt, avistó un zorro perro de la especie Cerdocyon Thous.



El avistamiento ocurrió el pasado 18 de julio, a las 4:12 de la madrugada. En el video se puede observar cómo el zorro perro olfateó el lugar hasta ser cercado por ola trampa. Según explicaron, la maniobra es necesaria para ponerle rastreadores que permitirán avanzar en investigaciones de conectividad biológica.

¡Maravilloso avistamiento en el Aeroparque Juan Pablo ll!🤩



¿Te has preguntado cuál es la relación de la biodiversidad silvestre con los entornos urbanos🏡?, te contamos la historia de un zorro perro (𝘾𝙚𝙧𝙙𝙤𝙘𝙮𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙤𝙪𝙨) que se pasea por el Aeroparque Juan Pablo ll. pic.twitter.com/9tqwBtA2ih — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) August 2, 2023

"Cuando vemos un individuo de estos no nos acerquemos. Esta especie es normal verla porque se adaptó y hace parte de la distribución geográfica del Valle de Aburrá. No representan una amenaza para los seres humanos", agregó el experto Gómez.



Desde el Área Metropolitana hicieron un llamado a la ciudadanía para que no capturen ni alimentan a los zorros perros que se han visto en sectores como el centro y los cerros tutelares.



De igual manera, invitaron a hacer una adecuada gestión de residuos orgánicos para evitar la llegada de la especie a este tipo de espacio. "Si los vemos heridos o vulnerables pueden comunicarnos a la línea de emergencias 304 630 0090 del Área Metropolitana", puntualizó Gómez.

en un parqueadero en Medellin ingreso un zorro perro y gracias a la Gestión del Denuncias Antioquia y el @Areametropol se rescato. pic.twitter.com/pYEMXkAvDb — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 2, 2023

