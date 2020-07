Arboletes y otros municipios del Urabá piden tener cuarentena estricta

Aunque la cuarentena en cuatro municipios del Urabá antioqueño culminará este martes, otros municipios todavía esperan poder entrar en esta medida para frenar el aumento de casos por covid-19.

Ese es el caso de Arboletes, que aunque quiso sumarse a la cuarentena que comenzaron Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo, el pasado 15 de julio, aún sigue esperando la medida, para ponerle freno al virus.



Junto a este municipio, Necoclí y San Pedro de Urabá le solicitaron al gobernador de Antioquia que los incluyera en esta medida, pero no alcanzaron a tener el aval del Ministerio del Interior.



"La idea era que la cuarentena empezara desde el viernes también para nosotros, pero no hemos podido iniciar porque estamos esperando la autorización. Vamos a insistir nuevamente, a ver si nos incluyen a partir de la próxima semana", explicó Álex Pájaro Mosquera, secretario de Gobierno de Arboletes.



Esta es la situación actual del municipio frente al virus:

Dicho municipio del Urabá norte tiene, según el último censo, 44.000 habitantes, de los cuales la mayoría de la población es rural. En el casco urbano, serían entre 17.000 y 18.000 habitantes.



El secretario de Gobierno sostuvo que tener 92 casos confirmados en dicho es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que por cada caso positivo mínimo hay tres contactos estrechos que son potencialmente positivos, es decir 246 personas, siguiendo los protocolos internacionales.(Lea también: Alcaldes de Urabá piden adelantar recursos PDET en proyectos no covid)

Al ser un paquete de medidas que hacen una cuarentena más estricta a la actual, "si nosotros nos apuntamos a esta Cuarentena por la vida, eso nos implicaría que la gente por obligación se quedara más estática en su casa, más quieta, lo cual nos podría contribuir porque circula menos población, hay menos posibilidad de contagio del virus", explicó Pájaro Mosquera.



Actualmente, Arboletes cuenta con 45 casos activos, 45 recuperados y dos fallecidos por el coronavirus.



A su vez, Urabá es la segunda subregión del departamento que más casos confirmados tiene, representado el 11,8 por ciento del total de Antioquia.



Algunos municipios del Urabá tienen gran cantidad de casos activos, como Apartadó (521), Turbo (166), Chigorodó (65) Necoclí (60), Carepa (59), Murindó (49), San Juan de Urabá (24) y San Pedro de Urabá sólo tiene dos.

El secretario de Gobierno explicó que espera la respuesta de Luis Fernando Suárez, gobernador encargado, porque es una realidad que la región no puede encerrarse por completo por la necesidad de reactivar la economía.



"Estos municipios parados, no hay gobierno que los sostenga. Tener una población encerrada, nos implica un sostenimiento que es alto, y no tenemos cómo sostener a la población económicamente", explicó el funcionario de Arboletes.

MEDELLÍN

EL TIEMPO