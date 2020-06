Arboletes, el municipio al que llegó primero el virus que el agua

Cuando la administración local de este municipio declaraba la calamidad pública por falta de acueducto, el pasado 7 de enero, el covid-19 apenas afectaba a China. Hoy, 5 meses después Arboletes se tuvo que enfrentar a la llegada del primer caso del virus a su territorio, con el agravante de que el agua aún no había llegado.



Como si se tratase de una historia sacada de la ficción, este municipio, ubicado al norte del Urabá Antioqueño, se enfrentó al covid-19 sin la posibilidad de acceder al arma más poderosa para evitar un contagio: el constante lavado de manos.



Aunque el servicio de acueducto fue restablecido el 23 de junio, tras casi seis meses de sequía, los casos confirmados en el municipio ya son 9.



En un inicio a los habitantes, lo único que les quedaba era tener esperanza. “Nosotros tenemos fe en Dios para que esto no se propague. Esto sería mucho más complicado por el suministro de agua para poder tomar las medidas de bioseguridad”, explicó Rafael Peña, habitante de Arboletes y líder del gremio hotelero del municipio.

Adicional a este panorama, cuenta Peña, que hay situaciones de familias muy pobres y que desde comienzos de este año están pasándola bastante mal, pues no podían comprar más agua aparte de los cerca de 5 litros les brindaba el gobierno.



“Ellos solamente tenían el ‘agüita’ que daban para solo para lavarse las manos, porque eso no daba para más. En unas familias tuvieron que priorizar si lavarse las manos o cocinar”.



Los recursos de agua potable vuelven a los hogares, pero con restricciones en los horarios. La administración municipal explicó que esto se debe a que la represa El Bote, que surte el acueducto “aún no alcanza el nivel adecuado. Según las proyecciones del operador, habría agua para ocho meses”.

El panorama económico de este municipio comenzó a agravarse mucho antes de la llegada del covid-19 al país, pues cerca del 80 por ciento de la población depende de la actividad turística, sector que se fue cuesta abajo con la sequía que comenzó a finales de 2019.



La alcaldesa Diana Garrido Henao, con tan solo cuatro días en su puesto, tuvo que comunicar a la comunidad que la sequía total de la represa.Hoy, Garrido también se enfrenta a gestionar buenas prácticas de higiene en un pueblo que tiene restricciones en el suministro de agua en los hogares.

El 7 de junio, a las 10 de la noche, la alcaldesa fue notificada con el resultado de un examen que le confirmaba la presencia del primer caso de covid-19 en Arboletes. Se trataba de un comerciante de 56 años, que días antes asistió a las urgencias del hospital del municipio, por un supuesto dengue hemorrágico.



Allí, un equipo médico de 6 personas lo atendió y lo trató como un caso de dengue. Sin embargo, al realizarle la prueba rápida de covid-19, salió positiva y el cual luego fue reconfirmado con una prueba que fue enviada a un laboratorio departamental, en Montería.



Al personal de salud que labora en este hospital que hoy presenta un alto riesgo en su calificación financiera, se les realizaron las pruebas y estas han salido negativas.



El paso a seguir fue realizar el cerco epidemiológico. La alcaldesa cuenta que “no fue fácil. Es un señor que es comerciante y, como está aislado, el contacto con él es difícil. Vive solo, entonces nos tocó ir al barrio a preguntarle a los vecinos dónde lo vieron y tomarles así la muestra a los sospechosos”.

La administración local de este municipio aseguró que solo en esta contingencia de la escasez de agua se invirtieron cerca de 1.700 millones de pesos. Situación que los dejó más débiles frente a las inversiones que podrían haberse realizado para reforzar la salud pública en el Arboletes y enfrentar con mayor fuerza la situación que hoy viven con 9 casos positivos.



“El gasto es mayor, porque nosotros pusimos nuestra estrategia en solucionar esta situación que es más grave. Los recursos y esfuerzos todos estuvieron volcados a esta problemática. Esto nos dejó en desgaste frente a la planificación de inversión frente al covid”, describe la alcaldesa.

A la fecha, la alcaldía de Arboletes, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Antioquia y el sector garantizaron el abastecimiento con 42 millones de litros de agua, en las zonas urbanas y rurales que se encontraban afectadas desde enero. Cerca de 1.700 millones de pesos fueron invertidos en esta contingencia.



Martha Londoño, epidemióloga de la Seccional de Salud de Antioquia, declaró que esta situación para el municipio de Arboletes no es nueva, “el año pasado también estuvo sin agua, es una situación muy difícil para la alcaldesa y la municipalidad y que en su momento afectó, porque había que fomentar el lavado de manos”.



Esta misma funcionaria aclaró que, aunque el Instituto Nacional de Salud confirmó un segundo caso positivo para este municipio, tanto la alcaldía local, como la Seccional de Salud Departamental, no lo tomaron como tal.



Pues se trató, de un resultado de una prueba rápida realizada en Montería –lugar donde fue trasladado el paciente- y las otras dos pruebas que se le han realizado en los laboratorios departamentales, salieron negativas.

Londoño declara que “la alcaldía es autónoma y ellos sí están haciendo vigilancia, incluso tienen la familia aislada, pero no aceptan el caso en estas circunstancias. Esto está pasando en otros municipios. Nosotros como ente gubernamental estamos documentando los casos y se los enviamos al INS para la corrección”.



A la alcaldesa le preocupa la infraestructura física del hospital. “El Ministerio está en revisión un plan de saneamiento fiscal y financiero para fortalecerlo durante este año. Ambulancias tenemos dos y de las dos no sacamos una buena. En este momento hay aprobada una primera etapa y estamos a la espera de que nos envíen unas para atender a la mayoría de nuestra población que es rural”.



El municipio de Arboletes tiene confirmados 9 casos positivos, de los cuales 8 están activos y uno recuperado. Hay 15 pruebas pendientes de resultados.



También, desde el 21 de junio la alcaldesa, junto con otros funcionarios de la administración, decidieron someterse a cuarentena, debido a que el 20 de junio se confirmó un caso positivo de un contratista de la Alcaldía. “Ya nos tomaron la muestra y estamos a la espera del examen”, declaró Garrido.

Los turistas, al no ser conscientes de que la cantidad de agua para todo el municipio es poca, no controlaron el gasto de este líquido y terminaron de secar la represa de El Bote. Foto: Alcaldía de Arboletes

Estado de la represa

El director del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (Dapard), Jaime Enrique Gómez, explicó que la represa El Bote, que es la que surte la red de acueducto de cerca de 44.000 personas, necesita una cantidad mínima para poder accionar la planta de potabilización.



El funcionario explicó que esta problemática del suministro se agravó a final de 2019 con la típica llegada de turistas. Pues ellos, al no ser conscientes de que la cantidad de agua para todo el municipio es poca, no controlaron el gasto de este líquido y terminaron de secar la represa de El Bote.



Por ahora, la posibilidad de que los habitantes de Arboletes puedan continuar accediendo a un lavado de manos frecuente, está a merced del clima.



MARIANA POSADA MORENO

Para EL TIEMPO @mariposada18

Medellín