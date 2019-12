El periodista del cucharón que reporta desde las calles de Medellín

Dice que hace “periodismo freelance de derecha”. En lugar de micrófono informa las noticias con un cucharón de sopa. No se pierde marcha o manifestación social en Medellín. Cada vez crece más su fama en redes sociales.

Así es AquinoTicias, el personaje creado por un abogado paisa para abrir conversación sobre distintos temas de la realidad nacional, de una forma seria pero divertida.



Casi siempre, su cuello soporta un colorido corbatín y, con cucharón en mano, hace constantes videos sobre los temas más sonados. Muchos de ellos son cubrimientos en vivo desde los sitios de protestas, plantones, marchas, foros, actos simbólicos, entre otros eventos de la ciudad.

El personaje ficticio

“Yo hago periodismo súper investigativo en favor de las instituciones colombianas, que son tan democráticas y nos representan tan bien. El gobierno no tiene quién lo defienda y, por eso, quiero demostrar las cosas buenas que hace”, dice, sarcástico, AquinoTicias.



Con esa postura, Aquino, como es llamado, llega a las manifestaciones. Pero, casi siempre se encuentra con inconformidad de parte de los ciudadanos: “Siempre nos han dicho que en Colombia todo el mundo se pensiona, todos los jóvenes tienen educación de calidad, todos tienen buenos salarios; pero va uno a ver y la mayoría de estudiantes de colegio no acceden a educación superior de calidad y pública, la mayoría de la gente no se pensiona, la mayoría no tiene salarios dignos ni trabajos a término indefinido. Entonces, yo voy a las marchas a favor del gobierno, pero resulta que no son tan a favor del gobierno. Y también es bueno enterarse por qué los pueblos en Colombia están en lucha”.El inseparable cucharón metálico lo usa no solo para expresar sus ideas, sino también para preguntarles a las personas sobre sus opiniones. Y muchos le responden como si de un verdadero periodista se tratara.

Pero, no son pocas las veces en las que lo insultan o lo llaman “castrochavista, guerrillero o mamerto”.



Entonces, no le queda más salida que bajar un poco la guardia, abrazar a los enojados y darles uno de los mensajes que considera más importantes: es posible renunciar a las agresiones contra el que piensa diferente.



AquinoTicias vio la luz por primera vez hace unos tres años. Es producto de la inconformidad y el aburrimiento de su creador, José Luis Marín, un joven de 33 años, graduado de Derecho de la Universidad de Antioquia.



Inconformidad ante la que considera una injusta realidad porque en el país no hay en la práctica el nivel de igualdad que se promulga en la Constitución Política.

AquinoTicias asiste a los distintos eventos de la ciudad, como marchas, plantones, actos simbólicos, entre otros, para compartir lo que sucede en sus redes sociales. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

“Vos tenés que tomar una decisión: o aceptás que el mundo está mal y que la norma es simplemente algo que está escrito o intentás construir una realidad que se parezca más a ese sentido de la norma, que se supone que vivimos en un mundo igualitario. Entonces, desde mi inconformidad empiezo a movilizarme y manifestarme”, cuenta Marín.



Estas movilizaciones no siempre fueron en la piel de Aquino. Al principio, estando en segundo semestre, Marín interpretaba un payaso con un colectivo de teatro para mostrar la realidad de una forma amena y que llegara más a las personas.



Participaba en las marchas universitarias con su traje de colores y una roja nariz. Así, se dio cuenta de que la gente se mostraba menos asustada ante la manifestación y más presta a entender sus razones.



Entonces, convirtió el aburrimiento que le ha causado siempre la forma de hacer protesta en Colombia por una idea creativa que hasta hoy le ha funcionado.

Para él, no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice. Y así es posible encontrar en colectivo las razones comunes del descontento y, también en conjunto, buscar y proponer soluciones.



“Pero hay que renunciar a ese hecho de que la política es una cosa para gente súper especializada o que la política es aburridora. Yo no hago los videos para los partidos políticos ni para los movimientos, yo no le quiero caer bien a nadie, quiero que la gente se entere de las cosas que están pasando en el país”, expresa Marín.

El personaje real

José Luis Marín trabaja como abogado para subsistir. Estudia una maestría en sociología jurídica de la Universidad de Antioquia y se llama a sí mismo ‘un estresado de la tesis’.



Al periodista Aquino le dedica entre dos y tres horas diarias, para escribir los guiones, grabar y editar videos, hacer contenidos para redes sociales y responder comentarios.

En Facebook está como AquinoTicias1 y AquinoTicias2, con 325.000 seguidores; en Instagram como @AquinoTicias1, con 20.000 seguidores; en Twitter como @AquinoTicias1, con 14.000 seguidores, y en YouTube, como AquinoTicias1, con 5.000 suscriptores.



Sin embargo, hace mucho tomó la decisión de no pautar en ninguno de sus canales.

El dinero que pueda necesitar Aquino, por ejemplo, para viajar a entrevistar algún personaje, lo obtiene de su trabajo como abogado. “No tengo nadie que me financie, el foro de Sao Paulo aún no ha consignado”, manifiesta entre carcajadas.

Hace poco, hizo una vaca en redes sociales y con amigos de la universidad para conformar un equipo de trabajo que le ayude a editar los videos y a gestionar su presencia en la web.



Es necesario porque es consciente de que alguien con mayor conocimiento puede lograr un mejor video en menos tiempo del que él se toma. Ha llegado a tardar 10 horas editando, pegado de un tutorial en YouTube, tras ensayo y error.



Marín, quien vivió la gran parte de su vida en el barrio Robledo, cree que su paso por la Universidad de Antioquia fue fundamental para la creación de Aquino.



Cuando llegó a la Alma Mater, se sentía desubicado, pues considera que se graduó de un colegio que no promovía el arte, la academia o el sentido crítico. En la U encontró a otras personas que pensaban como él y fue entonces cuando empezó a involucrarse en movilizaciones. Al final, tras decidir crear al personaje Aquino, comprendió que el uso de cámaras intimida a las personas, por lo cual solo graba y transmite con su celular.

“Lo que hace AquinoTicias es colocar las cámaras y los micrófonos donde estos no llegan, la gente en la calle tiene derecho a hablar sobre servicios públicos, salarios dignos, educación, aun cuando no tenga el conocimiento técnico que nos han dicho que se debe poseer para hablar de esos temas”, expresa el abogado.



En estos días de paro, ha estado muy activo en las calles, contando minuto a minuto lo que sucede en las manifestaciones.



Cuenta que no ha recibido amenazas graves en persona y que en redes sociales son pocas, aunque las hay, así como los insultos. Sabe que cuando le dicen que lo van a matar, se lo debe tomar en serio, pero él prefiere reírse de ello. Le han dicho desmovilizado, guerrillero, que lo echaron de la universidad por violador, que por cosas como las que hace mataron a Jaime Garzón, le ponen imágenes de pañoletas de grupos armados o de armas.

“Cada vez que me han amenazado en redes nunca he respondido desde la agresión porque nos hemos acostumbrado tanto a que el reconocimiento del otro pasa por agredirlo, que la mayor acción política es conversar”, dice enfático.



Sin insultos, con apertura al diálogo, ha terminado tomando cerveza con personas que lo reconocen en la calle y estaban detrás de las agresiones escritas en redes.

Pero estos hechos no dejan de despertar temor en su madre, quien también es su principal seguidora y crítica. Siempre le entrega sus comentarios sobre las publicaciones que hace.



Aquino espera seguir vigente por mucho más tiempo, ser sostenible sin ceder a la publicidad y lograr que la sociedad sea capaz definitivamente de erradicar la violencia de las relaciones con el otro, aun cuando haya opiniones diferentes.



Busca, además, crear una página web en la que pueda compilar todos los contenidos que hace y que actualmente publica en sus redes sociales.



MEDELLÍN