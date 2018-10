Aprueban proyecto que autoriza a EPM venta de acciones y activos

El concejo de Medellín aprobó este lunes el Proyecto de Acuerdo 150, con 16 votos a favor y 5 en contra, que le da autorización a EPM para vender algunas participaciones accionarias en Colombia.

Así las cosas, la empresa podrá enajenar sus acciones en ISA (10,1 %), Promioriente (6,73 %), Hidroeléctrica del Río Aures (42 %), Gestión Energética - Gensa (0,19 %), Emgesa (0,00075 %), Terpel (0,00454 %), Corporación Financiera Colombiana (0,00020 %), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Colombia (0,00002 %), Davivienda (0,00052 %), Acerías Paz del Río (0,00001 %) e Inverseguros (0,03504 %).



El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó que tras la aprobación, empezarán la reestructuración con la banca de inversión para el proceso de ventas, las cuales podrían estar iniciándose en el segundo trimestre de 2019.



Adicionalmente, la empresa está terminando de estructurar la banca de inversión para la enajenación de las dos compañías que tiene en Chile: Aguas de Antofagasta y el Parque de Los Cururos.

El debate empezó a las 3 p. m., pero se extendió por la lectura de la ponencia, de casi 170 páginas. Foto: Jaiver Nieto/ETCE

Con todas las ventas, EPM busca adquirir recursos por unos 7 billones de pesos, ante la iliquidez que se proyecta para 2019 y 2020, en vista del retraso de hasta tres años de la entrada en operación de Hidroituango, que se tenía prevista para diciembre, pero que sigue en contingencia desde abril pasado.



Con esto, se estima que la empresa dejará de recibir ingresos entre los 3,5 y los 4 billones de pesos en los primeros tres años, sin contar los costos que tendrá recuperar el proyecto, que puede ser de 1,5 o 2 billones de pesos.



El gerente reiteró la importancia de autorizar el Proyecto de Acuerdo, que despertó la mayor polémica alrededor de la venta de acciones en ISA, cuyo valor se estima en 1,3 o 1,5 billones de pesos. La enajenación fue la decisión que EPM consideró más apropiada entre otras alternativas para obtener recursos, que incluía incrementar el endeudamiento, reducir las transferencias a Medellín o disminuir las inversiones en los servicios de la empresa.

“Por tratarse de una participación minoritaria no controlante del 10,17 por ciento, EPM no tiene injerencia en las grandes decisiones de ISA. Por lo tanto, esta inversión no aporta ni ebitda ni ingresos y su venta no afectaría los covenants de los contratos de crédito y bonos de EPM”, dijo el gerente.



Para los concejales contradictores, esta venta no debería hacerse. Por ejemplo, María Paulina Aguinaga indicó que es muy grave que la solución sea salir de este activo estratégico, cuya inversión le costó a EPM 126.000 millones de pesos y hoy tiene un valor de 1,5 billones de pesos. Ella también dijo que es mucho más viable vender las empresas del exterior, pues demandan capitalización y no ofrecen dividendos.

Transferencias se mantendrán

Por su lado, la mayoría de corporados apoyó la venta, al considerarla la opción menos traumática para la empresa, pues le permitirá seguir invirtiendo en otros frentes con servicios de calidad y realizar transferencias al municipio.



Sobre las transferencias a Medellín, que han sido de unos 9,63 billones de pesos en los últimos 10 años, la empresa estima que para 2018 estas serán de 1,1 billones de pesos, aproximadamente, que se desprenden de los casi 2 billones de utilidades que le quedarán a EPM este año. Para este cuatrienio, las transferencias serán de 4 billones de pesos en total.



Londoño dijo que para el cuatrienio próximo (2020-2023), la proyección es que la cifra absoluta de transferencias sea igual, aunque en el primer año será un poco inferior, pero se compensará en el tercer año, cuando será más elevada, pues se estima la entrada de recursos del seguro de Hidroituango, dijo el gerente.



