Aprueban presupuesto 2019 de Medellín y Antioquia ¿en qué se asignará?

La Asamblea departamental y el Concejo de Medellín, respectivamente, le dieron luz verde a los recursos con los que Luis Pérez y Federico Gutiérrez concretarán sus correspondientes planes de desarrollo en este cuatrienio.En el caso de Medellín, el Proyecto de Acuerdo pasó con una votación de 19 votos positivos contra 2 negativos aunque tuvo varios cuestionamientos.

Orlando Uribe, secretario de Hacienda de Medellín, argumentó que tras las sesiones de estudio y socialización con los cabildantes, se adicionaron 77.000 millones al presupuesto general de la ciudad para 2019, el cual quedó cercano a 5,3 billones de pesos.

En #PlenariaCM se votó positivo el Proyecto de Acuerdo 156/2018, con el cual el @ConcejoMedellin aprobó un recurso de más de $5 billones como presupuesto para la ciudad de Medellín en 2019. #MiVozesporVos. pic.twitter.com/ii6RsB5Xbu — Aura Marleny Arcila (@amarlenyarcilag) 26 de noviembre de 2018

“Es un presupuesto netamente social. Esta adición de recursos se hizo para garantizar la terminación del hospital de Buenos Aires en los que se destinarán 14.000 millones de pesos; el colegio Alejandro Echavarría, que requerirá 17.000 millones, y el Jardín Buen Comienzo Loreto, para el que se necesitan más de 7.000 millones de pesos”, expresó el servidor.



Sobre la inversión, Uribe resaltó que el 26 por ciento del presupuesto (1 billón de pesos) se destinará a educación; el 16 por ciento (623.000 millones de pesos) a salud; el 8,4 por ciento (334.000 millones de pesos); y el 7,7 por ciento (307.000 millones de pesos) a infraestructura.



“Las necesidades sociales se van a cubrir y los programas sociales están financiados. Por ejemplo, Entornos Protectores tendrá un aumento del 37 por ciento”, expresó la concejal Nataly Vélez.

Una plata bastante grande que tuvo la secretaría de Movilidad y que nos gustaría conocer de manera detallada por qué llegó y para qué sirve

TWITTER

Aunque también votó positivo, el concejal Daniel Carvalho llamó la atención sobre “problemas internos” y no presupuestales que están poniendo en riesgo problemas vitales.



“Está comprometida la meta de 80 kilómetros de ciclorrutas por problemas internos. Si no resuelven los problemas, por más tiempo y más presupuesto que haya, no se va a lograr. También considero un error monumental no apostarle al corredor de Guayabal pues con las dificultades para expandir el metro, hay que apostarle al Metroplús”, opinó el corporado.



Por su parte, Luz María Múnera, quien votó en contra, implementó una demanda de nulidad argumentando que hay “graves violaciones a la Constitución y la Ley en cuanto a traslados entre secretarías.



“Llenamos el acuerdo Metro de puros dineros traídos de la Inclusión Social y de ahí llevándolos a comunicaciones fundamentalmente y a una plata bastante grande que tuvo la secretaría de Movilidad y que nos gustaría conocer de manera detallada por qué llegó y para qué sirve porque realmente los traslados son bastante grandes”, expresó.

A esto, el secretario Uribe indicó que dichos traslados entre secretarías son permitidos por la Ley.



“Hemos trasladado, en estos tres años casi 3,5 billones de pesos pero son recursos de destinación específica y son recursos de parte del Gobierno Nacional y reservas presupuestales. Es muy importante contar que más de 683.000 millones de pesos incorporados al presupuesto son producto del superávit lo que muestra que somos un municipio más eficiente con mayor capacidad de recaudo”, expresó el funcionario.

Antioquia tendrá 4,4 billones

De otro lado, la Asamblea departamental aprobó la Ordenanza para que Antioquia tenga, para el próximo año, 4,4 billones de pesos de presupuesto general, casi 200.000 millones más que los recursos de este año.Adriana María Hernández, secretaria de Hacienda de Antioquia, anunció que el presupuesto de gastos para la vigencia 2019 pasará de 3,9 a 4,05 billones de pesos (3,7 por ciento más).

Aprobado en @AsambleAntioqui Presupuesto de @GobAntioquia para vigencia fiscal 2019, en $4 billones 479.817 millones. Entramos así todos en la agonía del cuatrienio 2016-2019 y en el inicio de un año electoral y de balances!. Comunidad empezará a calificar y juzgar la gestión. — Juan Esteban (@JuanEVillegasA) 25 de noviembre de 2018

Desde que @luispelaezj llegó a la asamblea en reemplazo de @JorGomezCamara ha dado demasiado de qué hablar. A ver si como él llegan muchos más en 2019 a la asamblea de Antioquia desde los partidos alternativos.



Para la muestra un botón. ↓ ↓ ↓ pic.twitter.com/qJmZKMu5pW — Sebastián (@SanSeSeb) 22 de noviembre de 2018

“La inversión destinada a financiar los proyectos que benefician a los antioqueños fue incrementada positivamente en 3,9 por ciento al pasar de 2,4 a 2,6 billones de pesos”, informó la funcionaria.



Sin embargo, para el diputado Luis Peláez, los ‘proyectos detonantes’ del gobernador, “no han estallado después de tres años. La Universidad Digital se volvió una Institución de Educación Superior que no tiene ni estudiantes ni programas aprobados. El Ferrocarril no tiene aprobados estudios de prefactibilidad ni diseños de rieles o de tramos. Y Savia Salud sigue sin solución a la vista”.



