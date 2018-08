Aparecieron los jóvenes paisas reportados como perdidos en Ecuador

Los dos estudiantes antioqueños que partieron rumbo a Ecuador, de los que no se tenían noticias desde hace un mes, se comunicaron con sus familiares por medio de un mensaje de texto.

Así lo contó Maritza Serna, tía de Juan Daniel Serna, uno de los viajeros reportado como desaparecido, quien cuenta que no tenían noticias de ellos porque se encontraban incomunicados.



"Ya mi sobrino se comunicó con nosotros. La mamá de David Cardales me contó que también habló con su hijo. Dicen que están bien, pero están incomunicados mientras viajan en sus bicicletas buscando el camino de vuelta", manifestó Maritza.



Juan Daniel Serna y David Cardales salieron rumbo a Ecuador desde el pasado 28 de junio para recorrer las playas del vecino país en bicicleta. Pero, desde el primero de agosto no se habían vuelto a comunicar con sus familiares ni amigos.

Ya mi sobrino se comunicó con nosotros. La mamá de David Cardales me contó que también habló con su hijo

Según información compartida por Maritza Serna, días después de su partida se enteraron de que los viajeros partieron con pocos recursos económicos y que su estadía y alimentación era obtenida gracias a voluntariados ofrecidos a hoteles de la región.



Hasta el momento, las familias esperan su regreso en buenas condiciones.

