Anuncian grupo élite en Medellín para capturar jefes de bacrim

La creación de un comando especial que se dedique a idear y ejecutar estrategias para capturar a los jefes principales de las bandas delincuenciales que actúan en el valle de Aburrá fue una de las propuestas aprobadas ayer durante el consejo de seguridad que lideró el presidente Iván Duque en la Gobernación de Antioquia.



A la cita asistieron también el ministro de Defensa, Guillermo Botero, así como varios mandos nacionales y regioanles de los cuerpos de seguridad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que actualmente existen mas de 350 órdenes de captura vigentes, por homicidos, extorsión, microtráfico y desplazamiento forzado intraurbano, que no han sido ejecutadas.



“Hemos propuesto y así lo han aprobado el señor Presidente y el Ministro, un grupo élite de 15 integrantes: 5 de la Fiscalía, 5 del Ejército y 5 de la Policía, para ejecutar estas órdenes de captura donde ya está el proceso de judicialización; son personas que hacen parte hoy de estructuras criminales y que ayudarían por supuesto también esas capturas a disminuir los delitos”, dijo Gutiérrez.

De acuerdo con el Alcalde, “los grandes cabecillas de las estructuras criminales siguen dando órdenes desde las cárceles y eso no puede seguir pasando, y por eso cada que un criminal de estos abre la boca, desde una de las cárceles de Colombia, aparecen muertos en las calles de Medellin y el área metropolitana”.



Por ello, dijo, las autoridades locales elevaron otra propuesta, sobre la cual no se especificó si se implementará: que los jefes de bandas que ya hayan sido capturados, permanezcan en condiciones de aislamiento absoluto, que se les extradite o “se los lleven para un buque en altamar, donde queden totalmente aislados para que no puedan segur dando esas órdenes y esas instrucciones", según dijo Gutiérrez.



MEDELLÍN