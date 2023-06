Una mujer y su hija de 17 años en Caucasia, Antioquia, acudieron donde un brujo conocido como ‘Bigotes’ para mejorar su situación económica, pero en lugar de esto, el hombre habría aprovechado para abusar de ellas durante la sesión de brujería.



Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, que informó que logró la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de este hombre de 65 años.



Daniel Parada Bermúdez, director de Fiscalías Seccional de Antioquia, expresó que la mujer de 44 años y su hija de 17 acudieron a este falso brujo, quien las engañó para hacerlas desnudar como parte del ritual.



“Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de género de la seccional, los hechos habrían ocurrido en la vivienda del procesado en febrero de este año. La mujer, al parecer, fue accedida por el acusado, mientras que su hija fue objeto de tocamientos de carácter sexual”, contó el director de Fiscalías Antioquia.



Una vez realizados los vejámenes sexuales, el falso brujo las habría amenazado para que no denunciaran para evitar que algo malo les pasara y no funcionara el ritual de brujería.



Sin embargo, pese a las intimidaciones, la mujer decidió contar lo sucedido a las autoridades quienes capturaron al hombre, quien no aceptó los cargos de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín