El municipio de Antioquia que se adelantó al paro

El anuncio del paro nacional no fue impedimento para que en Anorí, Antioquia comenzara la movilización desde el pasado domingo 25 de abril. La razón principal es el incumplimiento de la implementación de los puntos 1 (reforma rural) y 4 (solución del problema de las drogas ilícitas- PNIS) del Acuerdo de Paz.



Al casco urbano del municipio han llegado cerca de 2.000 personas a manifestarse. La iniciativa fue de los cocaleros, mineros, campesinos y población indígena del sector, pero los gremios de transporte y de comercio en general se sumaron a la protesta.



José David Hernández Chávez, miembro de la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia (Ascna) y uno de los líderes del paro, cuenta que la movilización se venía planeando desde hace dos meses.

Además, Hernández Chavez aclaró que “lo que queremos es hacer presión porque queremos negociar los dos puntos, no nos queremos ir con las manos vacías. No queremos simplemente una manifestación. Y si toca quedarnos después del 28, lo seguiremos haciendo por la defensa del campesinado”.



Más de once organizaciones campesinas se unieron para respaldar este paro. Las exigencias se congregaron en un mismo pliego de peticiones, a pesar de la diferencia de oficios.



Juan Camilo Piedrahita, alcalde de Anorí, expresó que desde su administración municipal se ha procurado hacer intermediación para este tema que requiere, principalmente, intervención del gobierno nacional.

De igual forma, Piedrahita afirmó que “si fuera por temas de la administración local, no habría necesidad de paros. Nosotros somos una administración muy cercana a ellos, de campo, de calle todo el tiempo, que venimos haciendo muy buen trabajo. Ya el tema es a nivel departamental y nacional. Incluso más nacional que departamental”.



La reforma tributaria, la posible aspersión aérea con glifosato en Anorí y la muerte, amenaza y estigmatización de líderes y lideresas sociales en el municipio, son motivaciones que se suman a esta movilización, según explica Camilo Torres, miembro de la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción (Ascavex) y otro de los líderes de este paro.



Torres dice que también “nos solidarizamos con los compañeros que están en los territorios donde se puede aplicar el fracking. Es nefasto, no estamos de acuerdo con eso para el país. Nos movilizamos por todas las razones anteriores y no obedeciendo a ningún sector sino por defender nuestros derechos”.

Las exigencias

Respecto a la reforma rural integral, piden que se reconozca el equipo motor como única instancia para la toma de decisiones de todo lo relacionado con recursos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), además del acompañamiento permanente de la Contraloría en las sesiones del Grupo Motor como garantía para la vigilancia de la ejecución de los recursos, entre otras exigencias.



De igual forma, en lo relacionado con cultivos de uso ilícito, exigen la reactivación de todos los proyectos y sus componentes, la definición de operador y recursos para la entrega de los proyectos y garantías en la participación del componente Comunes y las organizaciones sociales dentro de las instancias.



Adicional a esto, exigen participación en el seguimiento al programa y el cumplimiento de lo establecido en los planes de compra para la entrega de proyectos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Sobre la minería, piden formalización y titulación de la pequeña y la mediana minería, reconocimiento administrativo y político de la actividad minera como renglón principal para el desarrollo económico y reconocimiento de la vocación minera como práctica ancestral y tradicional del territorio Anoriseño.



Así mismo, exigen una tregua de dos años entre el Gobierno Nacional y los pequeños y medianos mineros del municipio, para que en este periodo puedan concretarse unos procedimientos y gestiones necesarios para hacer la transición de los mineros hacia la formalidad económica.

Cerca de 2.000 personas han llegado al casco urbano de Anorí para movilizarse por el incumplimiento de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz y por los líderes y lideresas sociales del municipio. Foto: David Alejandro Pérez

Las más de once organizaciones afirman que en Anorí vienen “siendo irrespetados y vulnerados por todas las fuerzas del Gobierno nacional y reprimidos por la fuerza pública del Estado colombiano. Somos tratados como delincuentes, vándalos y narcotraficantes por tratar de subsistir en nuestro territorio con los recursos que tenemos”.



De igual forma, expresan su preocupación frente a “la zozobra generada por la amenaza permanente de operativos militares para la quema de maquinaria amarilla y dragas, además de los operativos policiales para la erradicación forzosa de cultivos de coca”.



A la fecha, se estableció una mesa de diálogo entre las diferentes organizaciones de Anorí y la alcaldía local. Según el alcalde del municipio, están a la espera de lo que pueda suceder en el paro nacional del 28 de abril para recibir una respuesta concreta del gobierno departamental y nacional.





LUISA MARÍA VALENCIA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

MEDELLÍN