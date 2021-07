Empresa de 'bungee jumping' con la que murió joven no tiene permiso

Poco a poco se van conociendo más detalles de la muerte de Yecenia Morales Gómez, la joven que murió el domingo pasado al caer al vacío en una práctica de bungee jumping, ubicado en un viaducto entre los municipios de Amagá y Fredonia, en el Suroeste antioqueño.



Gustavo Guzmán, alcalde del municipio de Fredonia, explicó las causas del incidente por versiones que recibió de investigadores de la Sijín.



En esa tarde del domingo 18 de julio, Yecenia estaba con su novio, preparándose para lanzarse del viaducto que tiene entre 45 y 50 metros de alto. Era la primera vez que haría un salto así. En el lugar, había cerca de 100 personas y ella era la número 90 para tirarse.



“Pero ella se confundió. La orden era para que el novio se lanzara porque él ya estaba con el equipo de seguridad al orden del día. A ella solo le habían colocado el arnés, confundió la orden como tal y se precipitó”, cuenta Guzmán.

Yecenia Morales Gómez era abogada, egresada de la Universidad de Medellín. Foto: Cortesía ciudadanía

Tras el asombro y la tristeza de los asistentes, la joven fue rescatada por los bomberos de Amagá, pero ya no tenía signos vitales. Fue trasladada al municipio de Fredonia, en donde llegó a las 11 de la noche.



Según el parte médico, murió mientras caía, al parecer por un paro cardíaco, es decir que su deceso no fue por el fuerte golpe.



El cuerpo de la joven fue reconocido y recuperado ayer lunes al mediodía por su familia. De ella se conoce que es abogada, egresada de la Universidad de Medellín.



Tras esta situación, se conoció que en el viaducto del antiguo Ferrocarril de Antioquia y que comunica a los municipios de Amagá y Fredonia, es recurrente la práctica del bungee jumping, sobre todo los días domingo. Allí dos empresas prestan este servicio, las cuales se van alternando para no coincidir.



El día de la muerte de Yecenia el servicio de esta práctica lo estaba prestando Sky Bungee Jumping, la cual no se ha pronunciado por el hecho y este diario contactó pero no tuvo respuesta.



Lo más crítico es que según el alcalde de Fredonia estas dos empresas no cuentan con los permisos para esta práctica ni en su municipio ni en Amagá.

“De inmediato le dije a los investigadores de inteligencia que por favor organizáramos ese tema con el ánimo de proferir un decreto porque eso no está prohibido ni por decreto”, comentó el mandatario, quien explicó que este tipo de empresas deben cumplir con una serie de requisitos por tratarse de un deporte extremo.



Por ahora, avanzan las investigaciones sobre la muerte de la joven abogada.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

