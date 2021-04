Antioquia ya casi suma seis meses sin el gobernador Aníbal Gaviria

La recaptura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el pasado 3 de marzo por supuestas irregularidades en contrataciones en el 2005, tienen al departamento de nuevo inmerso en una inestabilidad institucional en el pico más alto del covid-19 en Antioquia.



A Gaviria, que había sido detenido el año pasado el 5 de junio y el 8 de octubre retomó sus funciones, lo investiga la Fiscalía por presuntas anomalías en la firma del contrato de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada-Caucasia y de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo, en hechos ocurridos durante el período como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007.



Con estas dos medidas, ya el Gobernador ha estado 164 días fuera del cargo y ante la incertidumbre de cuántos días más le quedan, algunos académicos de la región se atreven a plantear que renuncie para enfrentar su defensa y que se elija a un nuevo mandatario para el departamento.



Sobre el tema, Gaviria se ha mantenido alejado de los medios en esta ocasión y solo se ha manifestado mediante un comunicado en el que expresa el dolor de verse, una vez más, separado del cargo, y en el que asegura que entregará todas las explicaciones necesarias y seguirá aportando todas las pruebas que permitan sustentar su inocencia, agregando que aún confía en que pueda afrontar en libertad la etapa de juicio.

El profesor Néstor Julián Restrepo, doctor en Política y Comunicación en la Universidad Eafit, opinó que la captura del Gobernador no solo afecta su imagen sino la de la institucionalidad llamada gobernación de Antioquia.

Gaviria (atrás) se ha mantenido alejado de los medios en esta ocasión y solo se ha manifestado mediante un comunicado en el que expresa el dolor de verse, una vez más, separado del cargo. Foto: Gobernación de Antioquia

Restrepo agrega que esta situación pone a los ciudadanos en una situación de ser gobernados por alguien que no eligieron, así sea del mismo gobierno.



“Lo más sano es que Aníbal Gaviria se hiciera a un lado para solucionar su problema y que llamen a los ciudadanos a una nueva elección. Ese es el deber ser, pero no creo que eso vaya a pasar. Lo que vamos a ver será un desgaste judicial y ante la opinión pública. Un rifirrafe entre ambas partes, que lo liberen y vuelvan y lo capturen. Será algo muy feo que generará graves problemas a nivel político en el departamento”, opinó el experto.



La situación del gobernador, prosiguió Restrepo, aumentará el caos político que hay en Antioquia, donde los ciudadanos quedarán en medio de una lucha entre élites económicas y políticas, como se está viendo en Medellín. Todo esto, en medio de una pandemia.



“El ciudadano lo va a percibir desde la opinión pública y la legitimidad. Es decir, que la imagen del gobernador, que era tan respetada, puede empezar a flaquear. Habrá una desconexión entre el Estado y los ciudadanos, porque van a sentir que nadie los va a ayudar”, contó el profesor.



‘No se afecta el plan’

Por su parte, para Juan Carlos Arenas, profesor de estudios políticos de la Universidad de Antioquia, si bien la situación de Gaviria genera inestabilidad, no se vería afectado el Plan de Desarrollo de Antioquia.



“El problema es evidente en el sentido en que no conviene tener una situación judicial y tener que enfrentarla al tiempo que se gobierna, pero creo que existen mecanismos institucionales para proteger el desarrollo y desempeño de la administración frente a estas contingencias y evitar que un gobierno departamental se caiga”, opinó Arenas.



El analista habla del nombramiento temporal que hace el Gobierno Nacional, y que luego le da paso a que los titulares de la coalición política de Aníbal Gaviria tienen como potestad enviar una terna para que el Gobierno escoja un reemplazo mientras el gobernador resuelve su problema judicial.



“Quizá haya inestabilidad porque esa situación genera sobresaltos y se dificulta que el gobernador direccione a su equipo de trabajo desde prisión domiciliaria. Pero en el caso de Antioquia hay una ventaja y es que Luis Fernando Suárez conoce el proyecto de Gaviria, ya ha tomado las riendas del departamento y con él al mando serían muy pocos los puntos de discontinuidad con el gobernador Gaviria”, puntualizó Arenas, quien opinó que el gobernador no debe renunciar.



Mientras se da el debate, Luis Fernando Suárez (izq.), el gobernador encargado, reiteró en su posesión ante la Asamblea Departamental su compromiso con Antioquia y con las ideas de Aníbal Gaviria. Foto: Gobernación de Antioquia

Opinión con la que concordó Santiago Trespalacios, presidente del capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien calificó la decisión de la Fiscalía como un golpe político e institucional.



“Exigirle que renuncie sería tal como darle la razón a Fiscalía y considerar que pueden sobrepasar cualquier cargo y pueden vulnerar a cualquier ciudadano. Creo que debe buscar todos los mecanismos internos y externos, inclusive instancias internacionales, para salvaguardar sus derechos y poder defenderse en libertad”, opinó el abogado.



En su opinión, el gobernador tiene tres opciones: la primera es reponer la decisión ante el fiscal que la ordenó; la segunda, apelar ante el superior del fiscal; y la tercera es solicitarle a la Corte Suprema de Justicia un control de legalidad de esta decisión.



“Yo no creo que sea apropiado ni reponer ni apelar porque es claro y evidente que la Fiscalía le negará la solicitud. Respetuoso de la estrategia de la defensa del gobernador, creo que él debería solicitarle a la Corte Suprema un control de legalidad sobre esta decisión, para que sea la Corte la que determine”, expresó Trespalacios.



Mientras se da el debate, Luis Fernando Suárez, el gobernador encargado, reiteró en su posesión ante la Asamblea Departamental su compromiso con Antioquia y con las ideas de Aníbal Gaviria.



“El Plan de Desarrollo Unidos por la vida 2020-2023 es nuestra carta de navegación y a ella nos apegamos todos los días”, dijo. Y agregó que se avanzará en el manejo de la crisis derivada de la pandemia y del plan departamental de vacunación.



La posibilidad de una renuncia de Gaviria parece, por ahora, no tener ambiente político. Andrés Guerra, diputado de Antioquia y quien fue candidato a la gobernación por el Centro Democrático, opinó en su cuenta de Twitter que una nueva elección a la Gobernación sería lo peor para Antioquia, e indicó que espera que el Gobernador regrese a su cargo.



“Ser ventajosos, ganar dividiendo, aprovecharse del mal momento del otro, suponer, contar verdades a medias, llevar y traer. Catálogo para muchos que resulta exitoso. Prefiero todo lo contrario, es un momento para rodear y partir de actos de prudencia”, manifestó Guerra.