Antioquia vivió el peor día desde que comenzó la pandemia

El mismo día que Medellín y otros 25 municipios de Antioquia entraron a un confinamiento para detener la propagación del covid-19 y evitar que la red hospitalaria colapse, el departamento vivió el peor día desde que comenzó la pandemia.



Las cifras hablan por sí solas. A la crisis hospitalaria, que está cerca del 100 por ciento en ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI), se suma que se llegó a un acumulado de 397.049 casos positivos y a 7.394 muertes.



(Además: Estas son las capitales que entran en confinamiento este fin de semana)

De estos casos, este jueves se registraron las peores cifras en toda la pandemia.



Fueron 66 muertes, cuando el día con el mayor número de fallecimientos había sido este miércoles 7 de abril, con 65.



Además, en cuanto a nuevos casos, se reportaron 3.850, el número más alto desde el 9 de enero de este año, cuando fueron 3.117.



(Lea también: Covid-19 tiene a la red hospitalaria de Medellín a punto de colapsar)



Antioquia, en promedio, puso casi 3 de cada 10 nuevos casos que se registraron este jueves en el país, que reportó 12.464 casos.



El covid-19 en Antioquia no cede y es por esta razón las autoridades departamentales, en diálogo con los 125 alcaldes, decretaron confinamiento para este fin de semana en 26 municipios, el cual comenzó este jueves a las 8 p. m. e irá hasta el lunes 12 de abril a las 5 a. m.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ven las calles de Medellín cuando ha estado en confinamiento. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

No obstante, el gremio médico ha insistido en que es necesario hacer un confinamiento más prolongando, el cual debe ser, mínimo, de 14 días.



En palabras de Yessica Giraldo, epidemióloga y docente de la Universidad CES, este el tercer pico está siendo más preocupante que los dos anteriores.



(Le puede interesar: Video: Mujer rompió vidriera de urgencias de clínica en Medellín)



La experta explicó que el comportamiento de los contagios es más rápido que en los momentos críticos anteriores y ahora los jóvenes están siendo más afectados.



“Ahora siguen más expuestos los otros grupos etarios y se ha bajado la edad de la letalidad, pero los contagios y cuadros más graves se están viendo en población que es mayoritariamente productiva, quienes soportan la fuerza laboral y productiva del país, que si miras los datos del INS están entre los 40 a 49 y le sigue 30-39 y hasta ya se está viendo de 20 a 29. Sin decir que también se ha aumentado un poquito la afectación en adolescentes con respecto a lo que estábamos manejando, aunque no tan drástico”, precisó la docente.



Y en cuanto a las UCI, estas no dan abasto. En la noche del jueves la ocupación departamental llegó al 95.35 por ciento, pues de las 1.333 camas disponibles, 1.271 estaban ocupadas.



(También le recomendamos: Largas filas y aglomeraciones en vacunación sin cita en Medellín)



Y en Medellín se llegó al 98,31 por ciento. De las 943 camas habilitadas, 933 tenían pacientes.



Según denunció William Yeffer Vivas Lloreda, personero municipal, a las 8 de la noche, al menos, 149 personas estaban esperando una cama.



"Se han habilitado más UCI, pero es mayor la demanda del servicio. Son momentos difíciles por eso suplicamos extremar medidas de bioseguridad", comentó Vivas.



Incluso, algunos de los hospitales más importantes y de mayor capacidad en la capital de Antioquia se declararon en emergencia esta semana.

Hemos avanzado mucho. Hemos derramado lágrimas y reconocido pérdidas, pero vamos a ganar la batalla. Depende de cada uno de nosotros y lo vamos a conseguir FACEBOOK

TWITTER

Se trata de la IPS Universitaria Clínica León XII, la Clínica Bolivariana, Clínica Las Américas, Clínica Las Vegas, Clínica Cardio Vid, Clínica Sur, Clínica Antioquia, Clínica Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe. En estos lugares no hay cómo atender más pacientes de covid.



Pero el mensaje, no obstante, es el autocuidado.



"Hemos hecho todo lo que hemos podido, lo que tenemos a nuestro alcance para atender la crisis. Pero está claro que solos no podemos, esta batalla la ganamos entre todos o no la ganamos", aseguró el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, en una alocución transmitida en los canales regionales.



(En otras noticias: Abecé del nuevo confinamiento en Medellín y Antioquia)



Y agregó: "Ya habrá tiempo para reuniones, para compartir, para hacer ejercicio, ojalá que para celebrar la vida. Por ahora, lo más responsable es estar en casa y mantener la distancia".



El gobernador, además, comentó que si bien algunos sectores han criticado el confinamiento que se decretó esta semana, por considerarlo excesivo o insuficiente, fue enfático al aseverar que toda decisión que se ha tomado para enfrentar la pandemia se ha hecho teniendo en cuenta los argumentos científicos.

El confinamiento

Medellín y otros 25 municipios del departamento entraron este jueves a las 8 p. m. en confinamiento.



Los demás son: Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, El Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, Marinilla, La Unión, Rionegro, San Vicente, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Heliconia, Angelópolis, Ebéjico y Armenia (Antioquia).



La restricción va hasta el lunes, cuando a las 6 p. m. volverá a regir el toque de queda nocturno hasta las 5 a. m. del día siguiente.



(Lea también: Dramático llamado de auxilio de hospitales de Medellín por covid-19)



Esa medida funcionaría toda la semana, pero el martes 13 habrá una reunión en la cual se evaluará si el siguiente fin de semana es necesario un nuevo confinamiento. Por ahora, y según este panorama, todo indica que sería la decisión que tomarán las autoridades departamentales.



"Hemos avanzado mucho. Hemos derramado lágrimas y reconocido pérdidas, pero vamos a ganar la batalla. Depende de cada uno de nosotros y lo vamos a conseguir. No me cabe duda", sentenció el gobernador.

Otras noticias de Colombia

- Padre dice que su hijo murió por la crisis hospitalaria en el Caribe



- Covid: sacaron cadáver de hospital y lo llevaron hasta morgue... a pie



- El trágico final del cura cuyo amor a Dios lo llevó hacia la muerte