¿Cómo aterrizar el Plan de Desarrollo en las regiones? Región Eje Cafetero, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, ese fue el nombre del encuentro realizado este miércoles 27 de septiembre en Medellín.



Por parte de las regiones, el evento contó con la participación de los gobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria; el de Caldas, Luis Carlos Velásquez; y el del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo; además del secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño.

Del Gobierno Nacional asistieron la presidenta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Carolina Barbanti y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González.



Por parte del sector privado asistieron María Claudia Lacouture, Presidenta de AmCham Colombia y Aliadas y Luis Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Antioquia.



El evento hace parte del ciclo de Foros Regionales, los cuales buscan hacer un balance sobre el rol de los departamentos de cara a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022- 2026, 'Colombia potencia mundial de la vida'.



Propongo a los gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindío que presentemos al Gobierno Nacional los proyectos estratégicos que UNIDOS queremos impulsar. No podemos permitir que las discusiones se alarguen y las obras no avancen. #ForoPNDEjeCafeterohttps://t.co/mnvJ4UWBgT pic.twitter.com/4BJXWgbNlb — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 27, 2023

Precisamente, una de las discusiones tuvo que ver con el pedido de los mandatarios departamentales de descentralizar recursos, mientras que el director de Planeación Nacional habló de no departamentalizar dichos recursos del PND.



Contó González que la semana pasada en dialogo con los congresistas sobre el presupuesto se evidenció que hay una departamentalización de los proyectos, lo que para él es un error.



“Esto tiene un problema enorme y es que fracciona proyectos. Por ejemplo, los departamentos de Atlántico y Magdalena no consideran que la PTAR Canoas, que va descontaminar al río Bogotá y, por ende, al río Magdalena, haga parte de sus territorios. No nos podemos desgastar diciendo que un proyecto como Aerocafé es solo de Caldas, cuando este tiene un impacto en la región del eje cafetero y Antioquia”, afirmó el director de Planeación.



“La departamentalización del presupuesto es la negación intrínseca de la planeación. Debemos avanzar en transformaciones integrales”, enfatizó #JorgeGonzález en foro organizado por @FNDCol y @ELTIEMPO. pic.twitter.com/V95eVxzJl5 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) September 27, 2023

De otro lado, los gobernadores de esta región se comprometieron a reunirse para hacer un listado de proyectos prioritarios para toda la zona y de esta manera se prioricen los recursos.



Sin embargo, hubo críticas con respecto al papel de la Nación en cuanto a la ejecución de los recursos.



“Debemos avanzar en procesos de descentralización y autonomía territorial. El Gobierno Nacional no es bueno ejecutando. Las gobernaciones y alcaldías han mostrado mayor eficiencia. Desde las regiones podemos impulsar el desarrollo de grandes proyectos”, opinó el Gobernador Aníbal Gaviria.

Por su parte, los voceros del sector privado coincidieron en que es vital el papel de los privados para sacar adelante dichos proyectos, por lo que se debe fortalecer la sinergia entre ambos.



En cuanto a temas de seguridad, el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que a la zona han llegado grupos armados que años atrás habían dejado el territorio, por lo que hizo un llamado al Gobierno para fortalecer la seguridad, debido a que ya en la región están afectados con temas de microtráfico.



El mandatario advierte por la presencia e influencia de actores armados en la región. Foto: Archivo EL TIEMPO

Gaviria, por su parte, se volvió a mostrar crítico con la Paz Total e indicó que está mal planeada y que, por el hecho de ser crítico de esta iniciativa, esto no lo hace enemigo de la paz.



“El índice para medir el éxito de un proceso de paz no puede ser cuántos inician, sino cómo se avanza, y lo que nosotros vemos en los territorios es el incremento de acciones criminales. No entendemos la lógica de meter a todos los grupos violentos en la misma bolsa”, expresó el Gobernador.



En cuanto a resultados, destacó que las muertes violentas en Antioquia vienen en disminución y que, actualmente y por primera vez en 50 años, la tasa de homicidios de Antioquia está por debajo de la tasa nacional.



“Recibimos en 2020 un departamento con 2.363 homicidios y la cifra de 2022 fue de 1.900 homicidios”, resaltó el mandatario departamental.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín