Una situación de maltrato animal quedó registrada en video el pasado martes 7 de marzo en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño.



Sobre las 9:30 a m. un vehículo de la Corporación Autónoma Regional Cornare que se movilizaba por la carrera 7, sector conocido como 'La cañada', atropelló a un pequeño perrito que estaba en la vía.

El video, que fue dado a conocer por el medio regional Eh Kiay Sonsón, muestra cómo el conductor pasa por encima del animal y no se detiene para auxiliarlo, lo que desató críticas en contra de la corporación ambiental, precisamente ya que su labor es conservar la fauna.



La propietaria de 'Luna', la perrita atropellada, contó que el animal está fuera de peligro, pero que sí presentó fuertes hematomas, por lo que tuvo que ser llevada a La Ceja para una valoración más exhaustiva.



De igual forma, reconoció que Cornare sí se puso en contacto con ella para encargarse de las facturas de los gastos veterinarios que requiera la mascota.



Por su parte, Javier Valencia González, subdirector de Servicio al Cliente de Cornare, aclaró que en el momento del atropellamiento no había ningún funcionario de la entidad dentro del carro.



"El conductor no informó a Cornare que había ocurrido ese hecho. Sin embargo, nos hemos hecho cargo de la primera atención del perrito, que por fortuna está fuera de peligro y estamos descartando que no haya fractura", expresó Valencia.



De igual forma, aseguró que se abrirá una investigación disciplinaria para determinar la responsabilidad del conductor y las consecuencias a las que se podría atener por su acción.



MEDELLÍN