Antioquia y Medellín, en alerta máxima por las variantes del covid

Tras confirmarse la presencia de las variantes de covid-19 provenientes del Reino Unido y Brasil en Antioquia, el gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez Vélez, dijo que “han estado en el departamento desde diciembre y han venido dominando la tasa de infección”.



Lo anterior, como lo expresó el mandatario, explica “el crecimiento exponencial del número de personas contagiadas” en este nuevo pico de la pandemia.



Para el hallazgo de las nuevas variantes, se hizo una secuenciación de muestras a personas seleccionadas, según interés de epidemiólogos. Así, se seleccionaron pruebas hechas a viajeros, hospitalizados menores de 60 años sin comorbilidades y personas no hospitalizadas que residen en barrios o municipios con alto número de casos.



Se incluyeron muestras que fueron tomadas entre el 22 de diciembre de 2020 y el 9 de abril de 2021.



María Angélica Maya, especialista en enfermedades Infecciosas, se refirió a las nuevas variantes y expuso que “ha cambiado una característica y es que ahora tienen mayor transmisibilidad y como es tanta la cantidad de personas infectadas, terminan copando los sistemas de salud”.



Así mismo, a propósito de las medidas y cuidados que deben tomarse por la presencia de nuevas variantes, Maya insistió en que “lo más importante es que tenemos que intensificar el uso de mascarillas”.



La secuenciación estuvo a cargo del laboratorio One Health de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín, y del Laboratorio Departamental de Antioquia en asocio con el Instituto Nacional de Salud.



En los estudios publicados hasta ahora, las variables del Reino Unido y de Brasil no cambian las características clínicas del covid-19 ni los grupos etarios vulnerables.



"Vamos a continuar haciendo análisis genómicos. Esperamos, esta semana, recibir muestras de las diferentes subregiones de Antioquia", afirmó Juan Pablo Hernández, director de One Health, quien además insistió en que "la variante del Reino Unido tiene la característica de ser más infecciosa", lo que no significa que sea más grave.

Sobre la posibilidad de tomar nuevas medidas restrictivas, el gobernador encargado de Antioquia afirmó que “si vemos que es necesario tomar medidas más fuertes, no vamos a dudar en adoptarlas. Entendemos los llamados de los gremios médicos, pero tenemos que buscar el punto medio que permita salir de este momento crítico”.



Además, hizo alusión a que se ha observado una leve tendencia en la reducción de positividad en las pruebas y se espera que esta semana se consolide. Sin embargo, aclaró que “mañana haremos otro corte y seguimiento y de acuerdo con el análisis, se tomarán decisiones”.



La ocupación de camas UCI va a seguir al límite por lo menos dos semanas más, según afirmó el mandatario, quien además explicó que el número de fallecidos puede seguir reportando cifras superiores a las del día de ayer, que fueron 146.



El departamento decretó toque de queda nocturno entre las 8 p. m. y las 5 a. m. Además, el fin de semana habrá confinamiento continuo desde el jueves en la noche hasta el lunes.



