Tras el accidente de una draga minera volcada en el río Nechí producto de las fuertes lluvias, las autoridades en Antioquia hallaron dos nuevos cuerpos en la tarde de este miércoles primero de junio.



La emergencia tuvo lugar el pasado sábado 28 de mayo en el sector Llanuras Aluviales y dentro de la unidad había ocho personas, siete pertenecientes a la empresa Mineros Aluvial y otra más que hacía parte del equipo de trabajo de una empresa contratista.

"Han sido localizados dos cuerpos sin vida de las personas desaparecidas en el evento de la planta de beneficio flotante, la cual sufrió un volcamiento durante condiciones climáticas atípicas de la zona (...) Nos encontramos realizando las labores técnicas necesarias para su rescate", informó la empresa.



Agregó Mineros Aluvial que la situación deja un saldo hasta el momento de dos personas ilesas, cinco fallecidas y una más desaparecida



Por respeto a las familias no estaremos revelando sus identidades hasta no contar con la debida autorización

En la zona aún continúan las labores de búsqueda y rescate de es persona desaparecida, de la cual no se ha confirmado su identidad.



"Por respeto a las familias no estaremos revelando sus identidades hasta no contar con la debida autorización", informó la empresa.



Las labores de búsqueda son llevadas a cabo por un grupo de rescate minero de la empresa GranColombiaGold y un equipo del grupo de buceo y salvamento de la Armada Nacional.



"Son más de 30 personas en cada jornada de búsqueda, entre buzos, brigadistas y personal de salud , quienes se encuentran en la zona", precisó la empresa.



