“Soldados, armas a discreción; de frente, paso de vencedores”, frase con la que recuerdan al general José María Córdova en la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824).



Junto a él se encontraba el mariscal Antonio José de Sucre quien, cuenta la historia, decidió poner sobre su cabeza la corona que le fue entregada a Simón Bolívar tras lograr la expulsión del Ejército Realistas del Alto Perú.



"Parece que Bolívar sintió vergüenza", dice Álvaro Arteaga Valencia, director del Museo de Arte Religioso de la Catedral de San Nicolás el Magno de Rionegro y por eso se la entregó a Sucre.



“Esa corona Sucre sí se la alcanza a colocar a Córdova en la cabeza y Córdova inmediatamente la manda con su carta a Rionegro, a su tierra natal, como dice la carta” agrega el director.



En la misiva, fechada el 10 de septiembre de 1825 y dirigida a la municipalidad de Rionegro, el militar que nació en Concepción en 1799, dice: “¿en qué lugar más digno deberé colocarla que en la sala capitular de la ciudad en que nací?”.



La carta original se perdió después de que un alcalde decidiera enviarla al presidente de Ecuador y nunca la devolviera.



La guirnalda, elaborada en oro y diamantes, llegó en enero de 1826 a Rionegro, estuvo en la casa del alcalde y, durante la época de las guerras civiles rodó de familia en familia hasta que, mediante un acuerdo municipal, se dispuso que debía permanecer en el Banco de Oriente, fundado en 1883.



Desde esa entrada triunfal, que causó algarabía entre el pueblo, ya pasaron 197 años y hoy, la corona se encuentra en una disputa jurídica para saber si debe seguir en Rionegro o se le entrega al municipio de Concepción.

El artífice de este movimiento judicial es el abogado Ramón Alcides Valencia Aguilar, que a mediados de diciembre instauró una apelación en contra de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Lo hizo ante el Consejo de Estado.



El tribunal antioqueño, comenta el jurista, negó la acción de cumplimiento a la Resolución 1617 de 1999 del Ministerio de Cultura donde se declara Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Centro Histórico del municipio de Concepción.

Así fue como la corona fue trasladada del Museo de Arte Religioso al Museo de Arte de Rionegro en 2019. Foto: Cortesía Pa Que Vea Oriente

Su argumento ante el tribunal supremo es que él “no pretendía la protección de los bienes de interés cultural y del patrimonio histórico, que la pretensión inicial de la acción de cumplimiento es el cumplimiento, como su nombre lo indica, de la Resolución 1617, por la cual fue declarado Bien de Interés Cultural el municipio de Concepción, y una de las razones fundamentales para ello fue que Córdova había nacido en Concepción, Antioquia”.



Y agrega: “mi otra razón fundamental es: si él dice en la carta que la manda para su cuna o tierra natal, no es Rionegro, es Concepción, Antioquia”.



Su argumentación se basa en que en la resolución se menciona, en dos apartados, a Concepción como el lugar de nacimiento del prócer: “Evidentemente, que Concepción haya sido la cuna del general José María Córdova, engrandece la historia del municipio y se suma a sus valores de singularidad”.



El recurso de apelación a la acción de cumplimiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, según reposa en las actuaciones procesales del Consejo de Estado, fue entregado al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.



Consultada la Alcaldía de Rionegro sobre esta disputa, que no es nueva para ellos, ya que Valencia Aguilar en 2020 interpuso un Derecho de Petición para la entrega de la corona a Concepción, indicaron que no se pronunciarán hasta tanto no se conozca el fallo.



Si este llega a negar el recurso y dice que todavía se puede acudir a la Acción Popular, como reza la sentencia del tribunal de Antioquia, el jurista la interpondrá, aunque no descarta una Acción de Tutela.



“Ya uno toma una decisión, si mete una tutela para que proteja el debido proceso mío, no de la comunidad, o si se interpone una Acción Popular a fin de que el juez Administrativo de Medellín defina de fondo dentro de 5 o 6 años si tenemos derecho o no a disfrutar de esa reliquia histórica”, concluyó Valencia.La respuesta del Consejo de Estado se debe conocer, a más tardar, a mediados del próximo mes de febrero.

Por 20 años estuvo en el Museo de Arte Religioso de la Catedral de San Nicolás el Magno de Rionegro. Foto: Cortesía Álvaro Arteaga Valencia

¿Dónde está hoy la corona?

Tras permanecer por 20 años en el Museo de Arte Religioso de Rionegro bajo el cuidado y protección del director Arteaga, quien la recibió en un sobre de manila en 1999 tras la transformación del Banco de Oriente a Banco Comercial de Antioquia (Bancoquia) y este al Banco Santander, el 18 de diciembre de 2019, la joya fue trasladada al Museo de Arte de Rionegro (MAR), ubicado en los bajos de la Plaza de la Libertad.



Hasta allí fue ubicada en una urna blindada por su valor histórico y económico, pues está hecha de oro de 18 kilates y diamantes. Uno de sus lados tiene hojas de palma y en el otro de laurel.



“Yo lo veo como una pelea que no tiene sentido, que no tiene lógica entregar la corona a quien no se la entregaron, no se la mandaron, no se la dieron. Que asuman la responsabilidad histórica de que somos la misma gente, el mismo pueblo, que simplemente hubo una división territorial con el tiempo”, concluyó el director Arteaga.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa