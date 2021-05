Paisas se vacunan contra covid en carros, bicicletas y en patineta

Con casco puesto en su cabeza, guantes en sus manos y un uniforme que no tiene nada que envidiarle a un corredor de un Tour de Francia, Walter Bahamón llegó en su bicicleta a vacunarse contra el covid-19 en un espacio dedicado exclusivamente para los caballitos de acero.



Le tomó alrededor 15 minutos llegar desde el barrio Laureles de Medellín hacia el centro comercial Viva Envigado, al sur del valle de Aburrá, en donde iba a recibir la vacuna de Sinovac.

“Pues hombre, llegué en bicicleta por evitar tacos, por mejor desplazamiento y eso es una disciplina ya para uno, esto es un estilo de vida”, explicó el hombre de 61 años, quien llegó a eso de las 10.30 de la mañana.



El procedimiento duró solo 5 minutos, solo había otra ciclista más de su edad a la espera. No hubo complicaciones en el tiempo que piden las enfermeras luego de aplicar la vacuna para determinar si hubo alguna reacción negativa.



“Ahorita voy y me cambio y vuelvo a dictar clases a las 12 del día”, comentó, el ciclista, quien también es profesor de ingeniería aeronáutica de la Universidad Pontificia Bolivariana.



Como él son cientos de personas que están llegando al primer puesto de vacunación masiva vehicular en Antioquia, el cual arrancó el pasado 10 de mayo. Está ubicado en el municipio de Envigado y la IPS Sura es la responsable de su implementación. Para esto, se dispusieron dos plantas de parqueaderos.



“Consiste en que la persona pide una cita a través de internet, a través de www.epssura.com y ahí se validan las condiciones de edad y su aseguramiento, viene al ahora indicada y la ubicamos en alguno de los carriles para que sea vacunada; la persona nunca se baja de su vehículo, puede venir en carro, en moto, en bicicleta y hasta en patineta y aquí los estamos esperando”, explicó Liliana María Arboleda, gerente nacional de la IPS Sura.



Los usuarios que llegan no se tienen que bajar del vehículo. Incluso hay personas que llegan en taxi. Foto: Jaiver Nieto

El primer día de esta iniciativa se vacunaron a 1.100 personas, pero la capacidad máxima de este centro es de 4 mil al día. “Cuando tengamos otras etapas de vacunación, donde ya bajemos de rango de edad, que donde hay mucha más población, podemos llegar a 150 mil vacunas en un mes”, agregó Arboleda.



Un piso más arriba en donde llegan los ciclistas, motociclistas y usuarios de patineta está el acceso para la vacunación en los carros, sin importar qué tipo, pues hasta algunas personas llegan en taxi para lograr la vacunación, aunque la mayoría son particulares.



María Clara Velásquez, fue una de ellas. La mujer de 63 años de edad, llegó acompañada por su hermano, quien conducía. “Ya tenía ganas de vacunarme porque de los mayores de la familia era la única que faltaba”, comentó.



La vacuna fue más rápida que la entrada el centro comercial, no hubo dolor ni mucho menos malestares. “Independientemente de si me gusta o no vacunarme creo que debo vacunarme, además de que es muy segura y es muy positivo hacerlo y creo que tenemos la responsabilidad frente a la familia de no provocarles voluntariamente la angustia de tener un enfermo en las condiciones en que se están hospitalizando en este momento”, dijo.



El primer piso de parqueaderos se habilitó para los usuarios que lleguen en moto, bicicleta o patineta. Foto: Jaiver Nieto

A este centro también llegan en parejas, como lo hizo Rubén Darío Sánchez con su esposa. “Vivimos en El Poblado, por Patio Bonito, y fueron 10 minutos de la casa a acá. Les doy un reconocimiento total, la calificación es de 10”, dijo tras prender su vehículo para seguir su marcha por fuera del centro comercial.



Según lo informó Sura, este no será el único lugar para la vacunación desde los vehículos y ya se están analizando otros lugares, como en el norte del valle de Aburrá, incluso en otras ciudades.



En Antioquia, ya se había habilitado un centro de vacunación de este tipo en el municipio de La Estrella, también en el sur del área metropolitana, pero este no ha tenido un servicio constante, porque no ha habido disposición diaria de vacunas. Sin embargo, aún está en funcionamiento aunque con pocas dosis aplicadas.



Otros puntos masivos de vacunación

Aunque en la mayoría de hospitales y centros de salud de los 10 municipios del valle de Aburrá se están vacunando contra el covid-19, se han habilitado unos puntos sin cita previa y con mayor capacidad, aunque de acuerdo a las edades y poblaciones priorizadas. Para estos no hay disponibilidad de atención en vehículos, por lo que es necesario hacer fila.



En Medellín están la Clínica la 80 (en Belén), el Mova (a un lado de la entrada del Parque Norte), el coliseo de voleibol Yesid Santos (en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot), el centro comercial Santafé y ahora en el ITM, en su campus Fraternidad (barrio Boston), centroriente de la ciudad. Este último lugar cuenta con cinco duplas de personal de enfermería y capacidad para aplicar hasta 2.000 vacunas cada día.



“La invitación es a todos los mayores de 65 años que se acerquen sin cita para que sean vacunados, y mayores de 60 a 64 años que tengan su cita, que se acerquen también a este lugar para que lleven a cabo su proceso de vacunación. Acá en ITM vamos a estar todos los días, de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.”, explicó la secretaria de Salud, Andree Uribe Montoya.



De otro lado, el sábado pasado, 15 de mayo, el municipio de Sabaneta, en el sur del valle de Aburrá, abrió su punto masivo en la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya. Este cuenta con cinco vacunadoras, cinco auxiliares, una jefa de enfermería, diez registradores, 17 logísticos, una persona de servicios generales y un coordinador del punto. Dicho puesto estará habilitado de domingo a domingo entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en jornada continua.



Sin embargo, allí será necesario que se comuniquen a través de la línea telefónica: 560 04 86, con el fin de que cada persona sea agendada. Por su parte, el Hospital Venancio Díaz Díaz continuará agendando horarios exactos de citas en las líneas: 604 31 86 y el celular: 333 033 32 08.



El dato

Con corte al 16 de mayo, en Antioquia van 1.159.999 vacunados, según la Gobernación. De estos, 885.132 son del valle de Aburrá.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

