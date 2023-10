Una creciente súbita dejó el primer muerto de segunda temporada de lluvias en Antioquia

Una creciente súbita que se presentó en la tarde de este lunes, 9 de octubre, en la quebrada Juan García de Liborina (Occidente de Antioquia) dejó una persona muerta y múltiples viviendas afectadas, según confirmó la administración municipal.



La víctima, identificada como Medardo Antonio García de 74 años, es la primera persona fallecida durante la segunda temporada de lluvias del año en el departamento. La alcaldía local, una vez se conoció la emergencia, activó los organismos de socorro para brindar ayuda.

"Desde el Dagran lamentamos este hecho, enviamos un mensaje de solidaridad para sus familiares y seres queridos", manifestó el organismo de gestión de riesgos de desastres de Antioquia a través de sus redes sociales.



Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de #Liborina reportó creciente súbita en la quebrada Juan García causando el fallecimiento de una persona. Desde el Dagran lamentamos este hecho, enviamos un mensaje de solidaridad para sus familiares y seres queridos🙏 pic.twitter.com/bCzzWQ35qj — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) October 9, 2023

Las autoridades regionales confirmaron que en los últimos días inició oficialmente la segunda temporada de lluvias en Antioquia, la cual estará bajo la influencia del fenómeno del Niño, que no implica la ausencia de lluvias.



"Los meses de octubre y noviembre son de altas precipitaciones. Sí existe una alta probabilidad, alrededor de un 90 por ciento, de ocurrencia de un fenómeno del Niño. Sin embargo, esto no quiere decir que no habrá precipitaciones. Tenemos que seguir muy atentos a las lluvias", indicó Jaime Enrique Gómez, director del Dagran.



Por esta razón, desde la entidad recomendaron a las personas que habitan cerca a ríos y quebradas estar atentos a los niveles y el color de los afluentes. En caso de escuchar ruidos o lluvias sugirieron a los pobladores alejarse de la zona para evitar riesgos.

Las lluvias han dejado múltiples afectaciones en Antioquia en el último año. Foto: Dagran Antioquia

"Mantenemos las mismas recomendaciones que hemos dado a los municipios y a la comunidad en temporada de lluvias, pero aumentamos recomendaciones para evitar incendios y otros eventos propios de los días secos", agregó Gómez.



En las últimas semanas, por ejemplo, se puso a disposición de los consejos de gestión del riesgo de desastres de municipios del Urabá, Nordeste y Suroeste algunos carrotanques con capacidad de 7.000 litros para la extinción de incendios y el suministro de agua en caso de ser necesario.



La actual temporada de lluvias permitirá la mitigación de los efectos del fenómeno del Niño debido que se amortigua la ocurrencia de incendios y el desabastecimiento. Incluso, en el último año el Dagran construyó y mejoró 36 reservorios de agua para el suministro de las comunidades indígenas de Urabá.



Durante 2023, en el departamento se han registrado 565 eventos asociados al fenómenos del Niño como quemas e incendios de cobertura vegetal.



MEDELLÍN

