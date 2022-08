En la tarde de este miércoles 24 de agosto se reportó un accidente en una mina ilegal en la vereda El Tambor del municipio de Caicedo, Occidente de Antioquia.



En el hecho, de acuerdo con las autoridades locales, falleció una persona y otra resultó gravemente herida.

La Secretaria de Gobierno del municipio, Mónica Zapata, manifestó que la persona herida llegó al hospital del municipio y manifestó que el accidente ocurrió por la manipulación de explosivos dentro de un socavón de la mina.



"Por la complejidad de las heridas, debió ser trasladado a otro centro médico de mayor complejidad, pero antes del traslado nos indica que en el lugar quedó otro compañero y que no sabía su condición", indicó Zapata.



Al llegar al lugar, encontraron a la persona con signos vitales muy leves y a pesar de la premura para llevarlo al centro hospitalario, el hombre falleció momentos después.



La funcionaria indicó que el municipio no cuenta con licencia ambiental para realizar este tipo de labores extractivas, por lo que puso el caso en conocimiento de Corantioquia y la Secretaría de Minas de Antioquia.



Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no realizar este tipo de acciones riesgosas, que se están llevando a cabo por algunas personas de manera ilegal.



Algo que también denunció la Personera de Caicedo, Stefany Gómez, quien indicó que dicha actividad se venía presentando en solo una vereda, pero que ya tienen conocimiento de tres que están haciéndolo también, por lo que piden más presencia de las autoridades.



MEDELLÍN