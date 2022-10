Las fuertes lluvias en Antioquia siguen causando víctimas mortales en el departamento.



El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) confirmó la muerte de un hombre en Cocorná (Oriente antioqueño) al ser impactado por un rayo.

"Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Jhon Alexander García en Cocorná, vereda El Viao, por causa de una descarga eléctrica (rayo). Enviamos un mensaje de condolencia para su familia y seres queridos", indicó la entidad.



El director del Dagran, Jaime Enrique Gómez Zapata, indicó que, con esta, ya son 59 las personas que han fallecido en Antioquia por eventos asociados a las lluvias.



El funcionario hizo un llamado a la comunidad reiterando las recomendaciones durante la actual temporada invernal.



"No exponerse en estas tormentas eléctricas, no estar en campo abierto, no escamparse cerca de árboles o elementos que puedan funcionar como pararrayos", expresó Gómez.



MEDELLÍN