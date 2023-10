Triple homicidio en Antioquia: asesinan a pareja y trabajador en vereda de Abejorral

Un triple homicidio se presentó en la noche de este miércoles, 11 de octubre, en la vereda Santa Ana de Abejorral, en el Oriente antioqueño. Los primeros reportes de la comunidad indicaron que hubo una alteración de orden público que no pudo ser verificada hasta la mañana de este jueves.



(Lo invitamos a leer: Antioquia: investigan el asesinato de tres hombres en menos de dos días en Andes)



Uniformados de la Seccional de Investigación criminal de la Policía Antioquia se desplazaron hasta lugar para indagar la situación a primera hora de la mañana. Las tres víctimas del hecho fueron encontradas en el camino de herradura que conduce de la Finca El Mango hasta la terminal de la vereda.

Según la investigación preliminar de las autoridades, las tres personas salieron de la finca con el fin de tomar una chiva escalera para viajar hasta la cabecera municipal de Abejorral. Sin embargo, en su recorrido fueron increpados por hombres armados.



(Le puede interesar: Video: así fue el choque e incendio de carro de alta gama en vía Las Palmas de Medellín)



Los tres cuerpos fueron hallados, aproximadamente, a 20 metros uno del otro. Las víctimas fueron identificadas como Cristan Rufino Zuluaga y Leidy Johana Cardona —quienes vivían en unión libre— y Abelardo Antonio Cortés, trabajador de la finca.

Facebook Twitter Linkedin

Abejorral está ubicado en el Oriente antioqueño. Foto: Alcaldía de Abejorral

"No se tiene información precisa sobre los posibles hechos que motivaron esta lamentable situación. Es importante aclarar, además, que hasta ahora no se tiene reporte de grupos ilegales en Abejorral", explicó Julián Muñoz, alcalde de esta población.



(Además: Una mujer fue asesinada en vía pública del Urabá antioqueño)



Las autoridades no descartan que el ataque obedezca a posibles problemas de linderos en la finca.



El mandatario local confirmó que en la tarde de este jueves se adelantará un consejo extraordinario de seguridad —con la presencia de Fiscalía, Policía, Ejército y secretaría de Seguridad departamental— para tratar de esclarecer lo sucedido.



Desde el municipio se redoblaron los esfuerzos para determinar prontamente qué motivo el hecho que alteró la normalidad de esta población antioqueña.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



En lo corrido del año en jurisdicción del Departamento de Policía Antioquia se han reportado 1.296 homicidios, según cifras de las autoridades. Son 197 muertes violentes menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde a una reducción del 13 por ciento.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com