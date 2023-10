Tres candidatos a la Alcaldía de Medellín se adhirieron a Luis Pérez en Antioquia

Luis Pérez Gutiérrez sigue sumando alianzas en su carrera por llegar nuevamente a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales del próximo domingo, 29 de octubre. El exmandatario anunció este jueves tres nuevas adhesiones de candidatos que respaldará su aspiración en la recta final de la contienda.



Se trata de Albert Corredor (Medellín nos une), Gilberto Tobón (Fuerza ciudadana) y Deicy Bermúdez (Partido Ecologista), actuales candidatos a la Alcaldía de Medellín. También se sumó Robinson Giraldo, copartidario de Tobón, quien en la última semana renunció a su aspiración a la Gobernación de Antioquia.

Los cuatro nombres complementan la alianza que se anunció a principios de esta semana entre el exgobernador Pérez y el exsenador Julián Bedoya Pulgarín, quien renunció a su aspiración con miras a ganar la puja en una poderosa coalición que espera obtener un millón de votos el domingo.



"El movimiento 'Piensa en grande' por Antioquia cada vez da un paso más gigante para ganar la gobernación, para obtener un millón de votos y para empezar a trabajar desde el primero de noviembre en las tareas que tenemos tan importantes", dijo Pérez tras el anuncio.

Julián Bedoya y Luis Pérez confirmaron su unión a principios de esta semana. Foto: Prensa Luis Pérez

El candidato aseguró que el respaldo se logró a través de "la lucha por las ideas, los objetivos comunes y las ganas por cambiar a Antioquia". Además, señaló que el primer problema que puso sobre la mesa fue cómo enfrentar el gobierno de Gustavo Petro en lo relacionado con el departamento.



Para Pérez, para las amenazas se resumen en la intervención a la EPS Savia Salud, la desfinanciación de las vías 4G, la intervención de Comfenalco Antioquia y las delegaciones de minería, que ahora están a cargo de Gobierno Nacional.

Vamos a unir a Medellín y Antioquia; los intereses de la gente deben primar sobre los particulares. Acompañaremos a @Luis_Perez_G en su gobernación y trabajaremos articulados para solucionar los problemas estructurales de la ciudad y la región. #CorredorAlcalde #MedellínNosUne 🤙🏾 pic.twitter.com/8I7xpplGVT — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) October 27, 2023

"Lo que está pasando hoy es la unidad de tres candidaturas a la Alcaldía de Medellín, bonitas, dignas, distintas, con un mensaje de unidad alrededor de un propósito de común que sabemos que no solo va a lograr la gobernación sino ese número histórico. Me comprometo que me voy para mis barrios a decirle a mi gente que el próximo gobernador es Luis Pérez", expresó el candidato Corredor.



Vale la pena recordar que previamente el aspirante a la Alcaldía de Medellín por el movimiento 'Medellín nos une' se unió a la candidatura de Bedoya a la Gobernación. Ahora que el exsenador se sumó a Pérez, Corredor también unión sus fuerzas.



Por su parte, el profesor Tobón dijo que conoce a Luis Pérez desde hace muchos años, "me ha distinguido con su amistad", y agregó que es un buen administrador. "Saludos al nuevo gobernador", puntualizó Tobón.



Mientras que Bermúdez reconoció el liderazgo del exgobernador y dijo que es "una persona que inspira en este departamento y siempre pensará en grande por Antioquia”.



