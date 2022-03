Este sábado, 2 de abril, se realizará en La Alpujarra una jornada especial para entregar 17 mil documentos que se encuentran en la dependencia y que no han sido reclamados por quienes los tramitaron.



Así lo informó la Dirección de Pasaportes de Antioquia, la cual explicó que esta jornada se hará entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., para los ciudadanos que tramitaron su documento antes del 24 de marzo de 2022.



Para esto, se habilitarán las 18 taquillas disponibles, por lo que la entrega del documento se realizará de manera ágil.



“De acuerdo con la Resolución 6888 de 2021, los pasaportes que no son reclamados después de 180 días de realizado el trámite son devueltos a la Oficina de la Cancillería en Bogotá. En la actualidad existe un total de 17 mil documentos sin reclamar”, explicó la directora de Pasaportes, Lizeth Flórez Acevedo.



Cabe recordar que los ciudadanos que no reclamen el pasaporte, deberán realizar de nuevo todo el proceso y el pago del mismo. Por esto, la invitación es a que los ciudadanos que aún no han reclamado su documento participen de esta jornada especial.



MEDELLÍN

