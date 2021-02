Susto en Antioquia por el desplome de un muro en una plaza de mercado

Conmoción y caos generó la caída de un muro de la Plaza de Mercado de Bello (Antioquia) en la tarde de este miércoles 3 de febrero.



El hecho, por fortuna, no dejó pérdidas de vidas, pero causó graves pérdidas materiales, además de una persona lesionada, quien quedó atrapada en los escombros y que fue rescatada con vida.

Wber Zapata, secretario de Gestión del Riesgo de este municipio del norte del valle de Aburrá, explicó que el caso fue apoyado por bomberos Bello, Gestión del Riesgo, Defensa Civil y secretaría de Gobierno, quienes desalojaron parte de las personas de la Plaza de Mercado.



"Tenemos una falla estructural en muro, la cual deja dos vehículos con pérdida total y una persona que fue trasladada a centro asistencial", expresó Zapata, quien agregó que la estructura ya venía con deterioro y riesgo de colapso de tiempo atrás, pero que sus ocupantes se negaron a desalojar.



El lugar tenía riesgo de colapso, pero sus ocupantes no quisieron desalojar, aseguraron las autoridades. pic.twitter.com/vsctncTW6M — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) February 3, 2021

Por su parte, Daniela Ortega, Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana, indicó que si bien la mayoría de comerciantes salió del lugar, quedan unos 40 que se niegan a hacerlo.

​

"Hay personas incitando a que la plaza no sea evacuada, por tal razón, lo que vemos con la caída de este muro es que hay riesgo inminente del colapso de este espacio. Tenemos la disposición de apoyar y ayudar, pero necesitamos la colaboración de las personas. No queremos pérdidas humanas", indicó la funcionaria.



MEDELLÍN

