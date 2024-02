Suspenden servicio de transporte marítimo para migrantes en el Urabá antioqueño

La captura de dos lancheros en el embarcadero de Necoclí (Antioquia) el pasado 22 de febrero por supuesto tráfico de migrantes ocasionó que las empresas de transporte marítimo del Urabá suspendieran la prestación de sus servicios a cientos de personas que diariamente buscan cruzar el Tapón del Darién.



Al menos dos empresas en Necoclí y otras seis en Turbo tomaron la determinación de vender tiquetes exclusivamente a turistas y residentes de los municipios de la zona debido a la "falta de garantías" para movilizar migrantes de diferentes nacionalidades.

Mario Bustamante, representante legal de El Caribe S.A.S., explicó que luego del operativo de la semana pasada —en el que participaron uniformados de la Armada Nacional, funcionarios de la Fiscalía y personal de Migración Colombia— los lancheros "sienten el temor de ser capturados".



Según las versiones conocidas de los hechos, la diligencia judicial se adelantó cuando la autoridad migratoria le pidió a dos personas que viajaban en las embarcaciones el permiso de tránsito seguro y estas no lo entregaron.

La estadía de los migrantes en Necoclí puede extenderse durante varias semanas. Foto: Jáiver Nieto / EL TIEMPO

Bustamante explicó que Migración Colombia le delegó a las empresas de transporte la función de control de la documentación que es de su competencia. "Ellos deben cumplir con esa labor y no lo está haciendo. Nos delegan la responsabilidad", enfatizó el hombre.



El representante aseguró que en el terminal marítimo de Necoclí hay oficinas para la entidad e incluso dijo que allí laboran algunos funcionarios. A pesar de ello, son las empresas las que deben realizar el procedimiento de verificación del permiso, según indicaciones de Migración, una vez se vende el tiquete.



"No tenemos los medios físicos para constatar que estos son válidos. De hecho, hay constancia de que hacemos la solicitud, pero muchas veces el migrante no muestra documento por algún motivo", dijo Bustamante, quien agregó que el personal no cuenta con la formación profesional, tecnológica o técnica para revisar los requisitos de tránsito según la nacionalidad.

Los migrantes buscan cruzar el Tapón del Darién para continuar su camino rumbo a Estados Unidos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por esta razón, le piden a la entidad que cumpla con esta función para que las empresas pueden reanudar sus operaciones con normalidad con los migrantes que buscan cruzar el temido Darién.



Johann Eduardo Wachert, secretario de Gobierno de Necoclí, explicó que desde la administración municipal están mediando en la problemática para evitar que haya un represamiento de personas que están en tránsito.



"Estamos tratando de mediar y articular entre los municipios para ver de qué manera podemos fungir de mediadores entre las empresas y Migración Colombia para reactivar el servicio y evitar que se siga postergando", expresó el funcionario.



