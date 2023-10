Antioquia: suspenden elección de director de Corpourabá por amenazas al Politécnico JIC

Por amenazas a los colabores del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que estaban encargados de realizar las pruebas a los candidatos a la dirección de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá), el proceso fue suspendido.

El anuncio fue hecho por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien señaló que esta era la única corporación autónoma regional que este año estaba adelantando este proceso.



Según explicó la funcionaria, el Consejo Directivo fue el encargado de suspender el proceso al conocerse las amenazas que les llegaron a los empleados por correos electrónicos y llamadas.



(Puede leer: Formulan cargos a directora de Corpourabá por uso irregular de reservas presupuestales)



“La universidad se tuvo que retirar del proceso y, por lo tanto, Corpourabá suspende en este momento el avance del proceso de selección de su director”, dijo la ministra Muhamad.

Sede del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en Medellín. Foto: Archivo/El Tiempo

Lo sucedido con los colaboradores del Jaime Isaza Cadavid fue informado a Corporaubá, como quedó consignado en el Acuerdo de Consejo Directivo No 100-02-02-01-0017-2023, el 10 de octubre, a las 2:05 de la tarde por medio de una comunicación radicada ante la corporación.



En la misiva, las directivas de la institución educativa informaron que, aunque estaban en la capacidad para adelantar las prácticas de conocimiento y aptitudes para la elección, desde el momento de la aceptación de la oferta, habían recibido intimidaciones.



(Le puede interesar: La lucha del primer colectivo LGBTIQ+ indígena del país que está en Antioquia)



"Se ha recibido un embate de agresiones y manifestaciones que hacen referencia a presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso ampliamente aludido, en las cuales, se vincula expresamente el nombre de la Institución y que han traído consigo amenazas explicitas en contra de la integridad de la institución y su rector", dice la comunicación.



Y agrega que el Comité Orientador de Extensión de la Institución "determinó que no se realizará la aceptación de la contratación derivada de la convocatoria pública (...), toda vez que no se encuentran dadas las condiciones óptimas para su ejecución".



