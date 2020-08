¿Por qué Antioquia volvió a superar a Bogotá en casos de covid-19?

La indisciplina social entre los antioqueños es la principal causa que atribuyen los epidemiólogos al aumento de casos en el departamento y por el cual, como sucedió ayer lunes, se haya superado a Bogotá con nuevos contagiados por covid-19.



“Es importante entender que hoy tenemos un número importante de personas infectadas mayor que Bogotá y esto se debe a la gran movilidad y a la indisciplina social. Por eso los invitamos cada día a que se mantenga en casa, no participe de actividades sociales, vaya a su trabajo, regrese a casa, cuide a su familia y cuide a las personas mayores”, explicó Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.



El departamento registró ayer lunes 2.899 casos, mucho más que Bogotá que tuvo 2.138. Es el segundo día por esta época en que Antioquia supera a la capital del país porque el sábado pasado hubo 2.986 en la región frente a 2.699 habitantes de Bogotá.

Los focos de contagios se concentran en el valle de Aburrá, que el lunes registró 2.403 nuevos casos; Urabá, con 172; y el Occidente antioqueño, con 80.



De otro lado, desde el mes marzo y hasta el domingo 2 de agosto iban 93.455 comparendos en el valle de Aburrá, principalmente por violar el aislamiento preventivo obligatorio (cuando lo ha habido), por consumo de bebidas alcohólicas, por aglomeración de personas y por no usar tapabocas. Aunque, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá el comportamiento ciudadano ha venido mejorando y por ejemplo en las últimas ‘Cuarentenas por la vida’ han venido disminuyendo dichas sanciones.



La apertura económica

Para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el panorama no es sombrío. De hecho, es optimista con el equilibrio que se ha logrado entre apertura económica y el cuidado de la salud de los ciudadanos.



Actualmente, en nueve de los 10 municipios del Valle de Aburrá se implementa el modelo 4 X 3. Se trata de un "acordeón", que son cuatro días de actividad por tres de cierre (viernes, sábado y domingo). Por lo que la próxima ‘Cuarentena por la vida’ será del 7 al 9 de agosto.



“Gracias Medellín por su disciplina. El 4/3 va funcionado sin tener que llegar a la cuarentena total mientras afrontamos el pico. Los tiempos de duplicación de camas UCI pasaron de 7 días a 22 días”, publicó el mandatario, el pasado 2 de agosto en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con Yessica Giraldo, epidemióloga e investigadora de la Universidad CES, el panorama de contagios, que incluso tiene en alerta roja a Antioquia por ocupación de camas UCI, contrasta con la apertura de sectores económicos: “Esa flexibilización como el acordeón no son medidas que apunten a la supresión, son claramente que apuntan a la mitigación (…) En promedio una persona contagiada infecta a más de una. Estas medidas no le apuntan a bajar los contagios. Eso del acordeón puede ser muy riesgoso con respecto a ese panorama que seguimos teniendo”.



Sin embargo, Fenalco Antioquia, pide una apertura más grande del comercio, debido a que muchos negocios están cerrando y el desempleo aumenta:

Las pruebas, otro ‘talón de Aquiles’

(Lea: El gobernador de Antioquia ya se recuperó de covid-19)



Para Giraldo, otro asunto a tener en cuenta es la baja capacidad de hacer testeos y la positividad también ha incrementado “pero sigue siendo baja con relación a la cantidad de casos y brotes o conglomerados activos que se tienen. Se están incrementando los contagios y quizás de manera incontrolable y la capacidad de realizar está siendo baja”.



Frente a esto, Leopoldo Giraldo, gerente de Covid Antioquia, dijo que el país tiene una capacidad instalada de procesar 36 mil pruebas diarias. De estas, Antioquia logra procesar 6 mil pruebas en 21 laboratorios que hoy están certificados para hacerlo.



“La demanda por las pruebas ha crecido mucho, básicamente porque ha aumentado el contagio en el departamento, como lo hemos visto todos y lo que demanda mayor necesidad de pruebas. Nosotros estamos dando respuestas a cuatro días, encontramos en el país a departamentos que está a 8-10 días y es importante rescatar que hoy estamos cumpliendo a cuatros días y que esperamos mejorar este cumplimiento”, agregó el gerente, quien dijo ya están disponibles las pruebas de antígenos que el Ministerio de Salud le había prometido al departamento. “Ya estamos en el proceso de compra nuevas pruebas que nos permita desatrasar el diagnóstico”, dijo.



